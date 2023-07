Kottingbrunn-Kicker Bauer macht der Admira Beine

Der Kontakt kam über Ex-Kottingbrunn-Coach Andreas Haller zustande. „Er war einer meiner Vortragenden auf der FH Wiener Neustadt und als Thomas Pratl, selbst auch an der FH tätig, jetzt einen Athletiktrainer suchte, hat er mich empfohlen“, verrät Julian Bauer. Der Kottingbrunn-Kicker hat nämlich seit kurzem einen neuen Job — er ist für die Fitness und den körperlichen Zustand von 2. Liga-Klub Admira Wacker Mödling zuständig. „Bei einem gemeinsamen Gespräch haben Thomas Pratl und ich schnell gemerkt, dass sich viele Vorstellungen und Sichtweisen decken“, so Bauer.

Er ist bei der Admira mittendrin statt nur dabei, darf das Aufwärmen am Platz anleiten, seine eigenen Übungen in der Verletzungsprophylaxe einbauen, auch in der Kraftkammer hört alles auf Bauers Kommando. Dazu kommen noch weitere Aufgaben in der Analyse und der Belastungssteuerung. „Sehr umfangreich“, freut sich Bauer.

Ein Traumjob

Bereits während dem Studium hatte Bauer gemerkt, dass es ihn in diese Richtung zieht: „Mein Ziel war es immer im Profi-Bereich tätig zu sein – dass es dann so schnell mit der Admira geklappt hat, ist natürlich absolut top. Athletiktrainer in der Südstadt ist sicher ein Traumjob“, strahlt Bauer. Dass die Aufgabe bei der Admira allerdings auch zeitintensiv ist, ist klar. Wie lässt sich das mit dem zeitintensiven Hobby Landesliga-Fußball vereinbaren? „Da bin ich der Admira sehr dankbar, dass wir eine Lösung gefunden haben. Mir macht selbst spielen noch zu viel Spaß, um damit aufzuhören“, so der 24-Jährige.