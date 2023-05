Kuriose Doppelfunktion

Nicht nur Rolf Landerl war Geschichte – ebenso sein Trainerteam. Also musste auch Jaroslav Kasprisin gehen. Wodurch die Admira kurzfristig ohne Tormanntrainer dastand. „Dem Haasi trauen wir mit seiner Erfahrung zu, dass er das vorerst übernehmen kann“, meinte Sportvorstand Philip Thonhauser gegenüber der NÖN. Also machte sich das Tormanntrio rund um Einserkeeper Christoph Haas, Belmin Jenciragic und Dominik Sulzer beim Abschlusstraining und vor dem Spiel gegen Amstetten quasi selber warm.

Ob das nicht ein wenig unglücklich war? „In der Kürze der Zeit haben wir es so gelöst, aber klar ist das keine Dauerlösung“, stellte Interimscoach Tommy Wright fest.

Mit Wolfgang Knaller gibt es einen „Head of Goalkeeping“ in der Südstadt, der sich jedoch vorwiegend um die Akademiemannschaften kümmert. Die naheliegende Lösung wäre, dass Knaller und Akademie-Tormanntrainer Thomas Fasching mit der Aufgabe betraut werden. Gespräche in diese Richtung sollen bereits laufen. Gut möglich, dass die 61-jährige Tormann-Ikone auch bald die Kampfmannschaftskeeper der Admira betreut.