Lange Liste an Ausfällen

Der Kapitän ist zurück an Bord. Zuletzt absolvierte Stephan Zwierschitz am 2. April ein Pflichtspiel für die Admira. Am Sonntag gab er beim Cup-Match in Klagenfurt sein Comeback. Zwierschitz kam in Minute 49 für Thomas Ebner und absolvierte aufgrund der Verlängerung und der üppigen Nachspielzeit rund 85 Minuten.

Die Rückkehr des Routiniers ist aktuell aber die einzige gute Nachricht aus dem Admira-Lazarett. „Es ist jetzt recht schnell gegangen“, fielen Coach Thomas Pratl immer mehr Spieler aus, die für die Startelf eine ernste Option gewesen wären. Am schlimmsten erwischte es Marco Wagner. Der Mittelfeldspieler zog sich, wie befürchtet, einen Muskelfasereinriss zu, wird ein paar Wochen fehlen.

Rasner fraglich, Teigl und Schöller wohl kein Thema

„Bei Martin Rasner müssen wir von Tag zu Tag schauen. Er hat vom Schlag, den er gegen Ipswich bekommen hat, immer noch Schmerzen“, berichtet Pratl. Neuzugang Georg Teigl ist im Training, „wird aber noch brauchen, bis er hundertprozentig fit ist und er braucht auch wieder den Rhythmus“, ist der Ex-Austrianer für den Liga-Start gegen Stripfing wohl noch keine Option. Albin Gashi und Martin Krienzer könnten hingegen in den Kader zurückkehren, sie fehlten zuletzt krankheitsbedingt. Filip Risatnic schmerzt das Fußgelenk und Thomas Ebner musste beim ASK nach 50 Minuten angeschlagen vom Platz. Für Luka Parkadze, der georgische Zehner wird von Bayern II ausgeliehen, fehlt noch die Spielerlaubnis.

Besonders bitter ist der Ausfall von Jakob Schöller. Der 17-Jährige wurde von ÖFB-Teamchef Ralf Rangnick wieder für den Perspektivlehrgang in Lindabrunn (30. Juli bis 2. August) nominiert. Nun laboriert der Innenverteidiger aber mit einer Innenbandverletzung. Schon beim ersten Perspektivlehrgang im vergangenen November musste Schöller wegen eines Virus absagen. Nun wird es ein Wettlauf mit der Zeit.