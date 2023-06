Lukacevic zieht es ins Ländle

Wenn die Transferzeit naht, ist ein möglicher Abgang von Leonardo Lukacevic immer ein Thema. Immer wieder wurde der gebürtige Salzburger mit potentiellen Bundesligisten in Verbindung gebracht. Nach vier Jahren gehen er und die Admira nun endgültig getrennte Wege. 80 Einsätze absolvierte Lukacevic für die Admira, erzielte dabei zwei Treffer und gab zwölf Assists. Auf die Qualitäten des 24-jährigen Außenverteidigers müssen die Südstädter in Zukunft verzichten.

Über die Ablösemodalitäten wurde Stillschweigen vereinbart. „Der FC Flyeralarm Admira möchte sich ganz herzlich bei Leonardo Lukacevic für seinen Einsatz und seine Hingabe in den vergangenen Jahren bedanken und wünscht ihm für seine weitere sportliche Karriere alles Gute“, so die Südstädter in ihrer Aussendung.