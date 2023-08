Mit Moral noch einen Punkt erkämpft

Ein Ball an die Stange, die Abwehr schlief – und im Nachsetzen die 1:0-Führung. Dann auch noch ein direkter Freistoß mit der Latte ins Tor zum 2:0. In der Anfangsphase präsentierte sich die Admira gegen Ried nicht gut genug. „Da war es schwer, wieder den Fuß in die Tür zu bekommen“, wusste Trainer Thomas Pratl. Doch genau das gelang seiner Mannschaft.

Vor allem, weil Raphael Galĺe nicht nur den Fuß in die Tür brachte, sondern gleich seinen Zauberfuß auspackte. Weil er zuerst einen Gegenspieler aussteigen ließ, dann herrlich mit links ins lange Kreuzeck vollendete. „Marke Tor des Monats“, schnalzte Pratl mit der Zunge. So ging es mit einem 1:2-Rückstand in die Pause. Und da spielte den Südstädtern vor allem die Tatsache in die Karten, dass die Oberösterreicher auf heimischem Terrain seit zehn Monaten kein Spiel gewinnen konnten. Die Admira probierte, der erlösende Treffer zum Ausgleich gelang aber erst kurz vor Schluss. Weil wieder einmal Lukas Malicsek seine Beine im Spiel hatte, im Strafraum von einem Rieder gefoult wurde.

Die Kugel nahm sich Reinhard Young, der Ex-Admira-Captain Andreas Leitner in die falsche Ecke schickte und zum 2:2 ausglich. „Das war eine clevere Entscheidung der Mannschaft, dass er geschossen hat“, unterstreicht Pratl. Denn einen Schützen gab er nicht vor – und Leitner kannte wohl noch das ein oder andere Elfmeterverhalten der Admiraner. „Reinhard und Leitner kennen einander nicht, anders als bei anderen Spielern“, grinste Pratl.

Logisch, dass Pratl mit der Aufholjagd zufrieden war: „Hut ab vor der leidenschaftlichen Leistung der Mannschaft.“ In die gleiche Kerbe schlug Sportdirektor Peter Stöger: „Charakterlich sind wir richtig gut unterwegs, weil wir nie aufgeben. Wir wissen aber, dass wir besseren Fußball spielen können.“

Nun wartet Zuhause das NÖ-Derby gegen Horn auf die Panther.