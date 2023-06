Neuer Sportdirektor Stöger: „Bin kein Zauberer“

Die NÖN berichtete als Erstes darüber, dass Peter Stöger ein Thema als Sportdirektor bei der Admira ist. Zwei Tage nach der Meldung wurde es fix: Am Dienstagvormittag stellte die Admira ihren neuen Mann vor. „Die Admira ist Tradition, die Admira ist Zukunft“, leitete Präsident Christian Tschida die Pressekonferenz ein. Er habe eine Zukunfsstrategie entwickelt, dabei Peter Stöger eingebunden. Aus den Gesprächen entwickelte sich Sympathie - bis Stöger von einem Engagement in der Südstadt überzeugt werden konnte. Seine Position als Experte bei „Sky“ wird er weiter ausüben.

Den Klassenerhalt miterlebt

„Ich freue mich eine neue Aufgabe annehmen zu dürfen, die voller Spannung ist“, brennt Stöger auf sein Comeback in der Südstadt, war er doch schon als Spieler hier aktiv. Die Admira passte für den Ex-Dortmund-Trainer gut, weil er seinen Lebensmittelpunkt in Österreich sieht. „Wir wollen ein offener und kommunikativer Verein sein. Wenn man beim letzten Spiel gegen Steyr sieht, dass 500 Kinder das Spielfeld stürmen, hat mich das bestärkt“, spricht Stöger an, dass er etwa schon gegen Steyr und die Vienna als Zuschauer im Stadion war.

Trainerfrage als erste Bewährungsprobe

Die erste richtungsweisende Entscheidung wird die des Trainers sein. Mit Tommy Wright wird Stöger am Dienstagabend ein Gespräch führen. Aktuell ist Wright im A-Lizenz-Kurs. „Das Trainerteam hat das gut gemacht. Wir werden über die Konstellationen nachdenken, die nicht so einfach sind, wie man sie gerne hätte“, spricht Stöger offen an. Denn für die Einreichung der Lizenz für die Bundesliga braucht es für die oberste Spielklasse einen Pro-Lizenz-Trainer. Für Stöger sei es kein Thema, auch Trainer zu sein. „Ich will mich voll und ganz auf meine Aufgabe als Sportdirektor präsentieren“, hält er fest.

Ketelaer bleibt beim Verein

Apropos Sportdirektor: Was passiert mit Marcel Ketelaer? „Ich habe mit ihm ein Gespräch gehabt, der Austausch war super. Ich habe ihn auch gebeten mir zu sagen, was er in den letzten Wochen festgestellt hat. Er ist ein Fußballfachmann und wird mich weiter unterstützen“, so Stöger. Das bedeutet: Ketelaer bleibt weiter an Bord. In welcher Funktion ist aber noch nicht klar definiert. „Die Letzverantwortung liegt aber in meinem Bereich“, stellt Stöger klar.

Wiederaufstieg als großes Ziel

Tschida machte dann auch aus seinen großen Ambitionen mit der Admira keinen Hehl. Die Südstädter sollen wieder in der höchsten Spielklasse spielen. „Die Frage ist nicht ob, sondern wann“, plant Tschida in den nächsten Jahren mit dem Wiederaufstieg. Ansprüche, die Stöger unterstüzt, aber realistisch sieht. „Ich bin ein seriöser Arbeiter, kein Zauberer. Es wäre vermessen zu sagen, dass wir in der neuen Saison Meister werden“, beschwichtigt Stöger.

Flyeralarm verschwindet als Namensgeber

Spannend: Ab der Saison 2024/25 wird aus dem FC Flyeralarm Admira wieder der FC Admira Wacker. „Flyeralarm bleibt aber für die nächsten drei Jahre als Hauptsponsor erhalten“, betont Tschida. Für Gerhard Bügler von Flyeralarm Österreich, der auch Teil des Vorstandes ist, ist das kein Problem: „Wir machen das gerne für mindestens drei Jahre weiter. Ob wir da jetzt im Logo drinnen sind oder nicht, ist nicht wichtig.“