Nur der Sohn sorgte für Torschrei

Die Panther? Zahnlos. Die Offensive? Ohne Biss. Zumindest die Defensive zeigte ihre Krallen. Gegen den FAC gab es eine Nullnummer, weil vor allem im Angriff nichts zusammenpasste, gefährliche Aktionen quasi nicht existent waren. Da fehlte nicht einmal mehr der berühmte letzte Pass – da war schon der Pass vor dem letzten Pass das Problem. „Vielleicht leidet aktuell die Offensive an der guten Defensive. Mit dem Ball war es zu wenig, dafür ist wieder einmal die Null gestanden“, war Admira-Coach Rolf Landerl hin- und hergerissen. Die Verteidigung rund um Lukas Malicsek und Patrick Puchegger präsentierte sich fehlerlos, machte ihre Sache gut. Eine weiße Weste gab es zuletzt beim 1:0-Sieg über Dornbirn am 15. Oktober.

Sohn traf bei Admiras U7

Die Ziele waren für das Spiel in Floridsdorf aber ganz andere. „Wir haben uns natürlich mehr erhofft und wollten einen Dreier mitnehmen. Wenn man das Spiel gesehen hat, hat man gesehen, dass das nicht in unserer Reichweite war. Zumindest das Minimalziel, einen Punkt mitzunehmen, haben wir geschafft“, war der Freitagabend für Landerl damit noch halbwegs versöhnlich.

Ein Torschrei kam Landerl dennoch über die Lippen – wenn auch erst am nächsten Tag. Als die NÖN mit dem 47-Jährigen telefonierte, erzielte sein jüngster Sohn bei der Admira U7 gerade einen Treffer. „Jawohl, jetzt hat mein Bua gerade ein Tor gemacht. So eine Aktion hätten wir am Vortag auch gebraucht“, schmunzelte Landerl.

Keine Nachrichten aus 2. Liga mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden