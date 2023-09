Panther und Wölfe im heißen Derbytanz

Freitag. 21 Uhr. Flutlicht. Eine Kombination, die bei Spielern und Fans Jubelstürme auslöst. Vor allem, wenn dann mit SKN St. Pölten noch ein heißer Derbygegner in die Südstadt kommt. „Geiler geht es nicht. Das ist mit die wichtigste Partie des Jahres, vor allem für unsere Fans, aber auch für uns Spieler“, unterstreicht Admira-Mittelfeldmann Martin Rasner die Wichtigkeit des Duells.

Der 28-Jährige will vor allem die letzten beiden Liga-Niederlagen vergessen machen. Und da gäbe es nichts Besseres als einen Derbysieg über St. Pölten. „Ein Derby hat ja immer eigene Gesetze. Einen Favoriten gibt es für mich nicht, beide Teams sind auf einem guten Niveau. Ein Erfolg wäre für uns wichtig, damit wir uns wieder nach oben orientieren können“, gibt Rasner klar die Marschrichtung vor, „wir wollen nicht ins Mittelfeld rutschen.“

Da wie dort gibt es einige Querverbindungen. Rasner, Patrick Puchegger, Stephan Zwierschitz und George Davies kickten in der Vergangenheit beim kommenden Derby-Rivalen. Beim SKN spielt Ex-Admira-Innenverteidiger Sebastian Bauer. „Für mich ist es auch noch ein besonderes Spiel. Ich war in der Akademie, dann drei Jahre beim SKN“, brennt Rasner schon auf das Duell.

Die Heimstatistik spricht in dem Schlagabtausch klar für die Admira. In bisher 31 Spielen gewannen die Südstädter 20 Mal. Der SKN verbuchte fünf Siege, sechs Partien endeten Unentschieden. In den jüngsten fünf Heimderbys ist die Sache aber ausgeglichen. Denn da feierte die Admira in den letzten beiden Duellen zwei Derbysiege (1:0 und 2:0). Davor war der SKN mit einem 5:0 und einem 3:0 siegreich. Zuvor trennten sich beide mit einem 1:1.