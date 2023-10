Pause vor dem Kracher

Aktuell herrscht Ruhe: Die Länderspielpause ist da. Doch dann wartet am Freitag ein echter Kracher auf die Admira. Denn da ist der GAK, seines Zeichens überlegener Tabellenführer, zu Gast in der Südstadt. „Ein richtig geiles Spiel, auf das wir uns alle schon freuen. Zuhause haben wir noch kein Spiel verloren und wir haben auch eine Idee, wie wir es anlegen werden“, hat sich Trainer Thomas Pratl schon seine Gedanken über die Grazer gemacht.

In der Vorbereitung auf das Spiel muss Pratl aber auf drei Spieler verzichten. Denn Jakob Schöller und David Puczka sind mit Österreichs U19-Team unterwegs. In der ersten Qualifikationsrunde zur UEFA U19 EURO 2024 heißen die Gegner Wales, Montenegro (Gastgeber) und England. Der Quali-Startschuss fällt für das U19-Team am heutigen Mittwoch (15 Uhr) in Danilovgrad gegen Wales. Es folgt das Duell mit Montenegro (Samstag, 18 Uhr) im Gradski Stadion von Podgorica, ehe zum Abschluss (Dienstag 18 Uhr) in der DG Arena in Podgorica das Aufeinandertreffen mit den „Young Lions“ ansteht.

Ebenfalls im Teameinsatz ist Matthew Anderson, der im schottischen U21-Aufgebot steht. Da trifft Schottland im Rahmen der EM-Qualifikation auf Ungarn und Malta.