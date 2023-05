Prinz Tommy und sein erster Siegeszug

Erst die 2:0-Führung, dann der 2:2-Ausgleich und ein Ausschluss — bis am Ende ein 5:2-Befreiungsschlag im Abstiegskampf winkte. Das Auswärtsspiel der Admira bei Sturm II war an Dramatik kaum zu überbieten. „Eigentlich dürfte ich gar nicht im Bus sitzen“, grinste Admira-Interimscoach Tommy Wright bei der Heimreise im NÖN-Telefonat.

Weil Wright der Mannschaft beim Stand von 2:2 und einem Mann weniger in der Pause sagte, dass er zu Fuß in die Südstadt gehen würde, wenn sie die Partie in Unterzahl noch gewinnen würden. Zu zehnt nahmen die Admiraner den Abstiegsfight mit viel Leidenschaft so richtig an und holten sich so drei extrem wichtige Punkte gegen den Abstieg, verschaffen sich Luft im Abstiegskampf.

Für Wright war es der erste Sieg im zweiten Spiel, für die Admira der erste Sieg nach sechs Spielen ohne vollen Erfolg. Was noch bemerkenswerter ist: In den bisherigen Rückrundenspielen erzielten die Südstädter fünf Tore, schossen nun in einem Spiel gleich viel wie in den zehn Spielen zuvor.

Doch kein Fußmarsch für Wright

Verständlich, dass bei den Spielern und Wright eine gewisse Last weggefallen ist, der Sieg gebührend gefeiert wurde. „Es waren viele Emotionen dabei und das ist nach so einem Spiel in Ordnung. Wir dürfen jetzt aber nicht zu viel Druck ablassen, müssen für die kommenden Spiele weiter auf Spannung bleiben“, mahnt Wright.

Für den 27-jährigen Austro-Briten ging damit ein denkwürdiges Wochenende zu Ende. Zuerst die Krönung von König Charles III., dann sein Premierensieg mit der Admira. „England liegt mir am Herzen, die Monarchie hat ihre Berechtigung, aber ich habe das Ganze nicht so mitbekommen.“ Logisch, weil Wrights voller Fokus auf dem Klassenerhalt liegt. Statt Fernsehen standen die finalen Details für das Auswärtsspiel am Programm.

Während Charles III. die Krönung bereits hinter sich hat, liegen vor Wright noch vier Spiele, bis er sich zum König des Klassenerhalts krönen lassen kann. Mit dem ersten Sieg im Rücken muss er sich noch mit dem Prinzenstatus begnügen. Doch wenn er die Liga hält, werden ihm die Fans endgültig zu Füßen liegen. Das taten sie schon gegen Sturm II. „Da muss man den Hut ziehen, dass uns 150 Fans am Sonntag in der Früh auswärts so lautstark unterstützten“, bedankte sich Wright beim Admira-Support, die so ihren Anteil am Erfolg hatten.