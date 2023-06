Stöger wird Admira-Sportdirektor

Die NÖN berichtete exklusiv darüber, dass Peter Stöger vor einem Engagement als Sportdirektor bei der Admira steht und den bisherigen Sportdirektor Marcel Ketelar beerben soll. Am Montag erreichte die NÖN eine Presseaussendung der Admira, in der am morgigen Dienstag um 11 Uhr zu einer Pressekonferenz geladen wird. Da soll Präsident Christian Tschida Ziele, Zukunftsstrategien und seine erste Bilanz präsentieren - und den neuen Sportdirektor vorstellen. „Er gehört nicht nur zu den erfolgreichsten österreichischen Spielern, sondern ist national und international ein angesehener Trainer, Sportdirektor und Kommentator“, wird in der Aussendung angeteasert. Anforderungen, die Stöger alle erfüllt.