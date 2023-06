Stögers Gespräch mit Tommy Wright

Anders als zunächst angekündigt telefonierten Neo-Admira-Sportdirektor Peter Stöger und Interimscoach Tommy Wright nicht nur, sondern trafen sich am Dienstagabend in der Südstadt zum ersten Austausch. „Es war ein super Gespräch, wo er mir erzählt hat wie es ihm gegangen ist und was seine Eindrücke waren“, schildert Stöger. Eine Entscheidung, ob und wie Wright weitermacht, ist aber noch nicht gefallen. Alle Konstellationen seien durchgegangen worden. „Jetzt schauen wir, in welche Richtung es gehen kann“, meint Stöger. Klar ist: So schnell wie möglich will der Neo-Sportdirektor eine Entscheidung beim Trainer fällen. Am Mittwoch standen dann noch Gespräche mit Co-Trainer Thomas Pratl und Tormanntrainer Wolfgang Knaller am Programm.