Suchard hat große Pläne

Egal, ob als Spieler oder als Trainer. Harald Suchard ist eng mit der Admira verbunden. Als Aktiver trug er 218 Mal das Trikot der Südstädter. Als Trainer hatte er alle drei Akademie-Mannschaften, war zudem Akademieleiter. „Ich habe selber erst nachgeschaut. Es sind fast 20 Jahre, die ich hier verbracht habe. Von dem her ist es eine Herzensangelegenheit“, hebt Suchard seine enge Verbindung zur Südstadt hervor.

Die 20 Jahre wird Suchard bald knacken. Denn er wird, nachdem Thomas Pratl Cheftrainer wurde, die U18 betreuen. „Philip Thonhauser und Peter Stöger sind an mich herangetreten und haben mir die zukünftigen Pläne dargelegt. Peter Stöger hat mich ja schon in meiner Karriere immer wieder begleitet. Und da haben sie mich voll überzeugt“, unterstreicht Suchard, der zuletzt Trainer der Young Violets war, auch die Verbindung zum Neo-Sportdirektor.

Einen sportlichen Abstieg, dass er statt einer Mannschaft in der 2. Liga nun ein Akademie-Team coacht, sieht der 46-jährige Burgenländer nicht. „Die Wertigkeit des Jobs anhand der Ligazugehörigkeit zu wählen, wäre ein falscher Zugang. Mir geht es darum, ein Teil von etwas zu sein. Und da kann bei der Admira nach den letzten Jahren, die nicht so rosig verlaufen sind, etwas entstehen“, ist sich Suchard sicher.

Die Entwicklung der jungen Talente steht für ihn an oberster Stelle. Und natürlich, so viele Akteure wie möglich zu den Profis zu bringen. „Der Idealfall wäre, dass wir in der Bundesliga nur mit eigenen Spielern spielen“, gibt Suchard Einblicke in seinen großen Traum. Ein Traum, der viel Aufbauarbeit braucht. „Es geht darum, ihnen zu erklären, was es braucht, um in den Profisport zu kommen. Das wird meine Kernaufgabe sein, die Talente zu Profis zu machen.“