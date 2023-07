Suchard und Fellner kommen zurück

Mit den Ex-Spielern Harald Suchard und Gerhard Fellner - die beide die UEFA-PRO-Lizenz besitzen - kommen zwei langjährige Admira-Kicker nun als Trainer in die Südstadt zurück. Harald Suchard übernimmt das Traineramt bei der AKA U18, Gerhard Fellner wird Chefcoach der Admira Panthers. Suchard (46) absolvierte als Spieler 218 Einsätze für die Admira, war jahrelang Kapitän und bereits von 2009 bis 2017 in diversen Funktionen in der Admira-Akademie tätig. Zuletzt coachte der gebürtige Eisenstädter von 2019 bis zum Ende der abgelaufenen Saison die Young Violets Austria Wien.

Gerhard Fellner (53) absolvierte als Spieler 99 Partien für die Mödlinger und war zuletzt Co-Trainer beim ungarischen Traditionsverein Ferencváros Budapest. Er soll den „Admira Panthers“, wie die zweite Mannschaft nun heißt, den letzten Feinschliff für die Profikarriere verpassen. Ebenfalls neu ist mit Alexander Belinger (28) der Coach der AKA-U15, mit U16-Coach Tilo Morbitzer wurde der Vertrag verlängert. Zudem veranstaltet die Admira von 3.-7.7 das „Panthercamp“ für Kinder, alle Infos gibt es unter www.flyeralarmadmira.at.