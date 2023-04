Warum Landerl gehen musste

Die Entscheidung kam nicht überrachend. Aber irgendwie dann doch: Rolf Landerl ist nach acht Spielen, in denen er gerade einmal fünf Punkte einfuhr, nicht mehr Trainer der Admira. Schon im Vorfeld des Derbys gegen SKN St. Pölten wurde gemunkelt, dass es das Schicksalsspiel für Landerl werden könnte. Die Admira verlor. Und Landerl blieb - zumindest vorerst. Erst am Mittwochabend gaben die Südstädter die Trennung von Landerl bekannt. Nicht überraschend, weil über der Admira das Damoklesschwert des Abstiegs hängt, nur ein Pünktchen Vorsprung gerade noch die rettende Abstiegszone bedeutet und Landerl den schlechtesten Punkteschnitt aller Admira-Trainer vorweist, die zumindest ebenfalls acht Spiele gemacht haben. Überraschend, weil Landerl zunächst weiter das Vertrauen ausgesprochen wurde. Das waren aber nicht mehr als Lippenbekenntnisse. Am Samstag beantwortete Sportdirektor Marcel Ketelaer auf NÖN-Nachfrage, ob Landerl noch der richtige Mann sei, mit Ja. Am Montag und am Dienstag hatte Landerl noch das Kommando beim Training, selbst am Mittwoch, dem Tag des Rauswurfs, leitete er am Vormittag noch ganz normal die Trainingseinheit. Bis am Nachmittag die Mannschaft von Neo-Präsident Christian Tschida zusammengetrommelt wurde, vom Landerl-Aus unterrichtet wurde.

Einstimmige Entscheidung

Nicht gerade Admira-like. Denn wenn es brennt, machen die Verantwortlichen im Normalfall keine Gefangenen. Das mussten etwa Roberto Pätzold, Damir Buric oder Klaus Schmidt auf schmerzhafte Weise erfahren. Wieso der Verein in der Causa Landerl aber derart lange zuwartete, um dann zwei Tage vor dem Heimspiel gegen Amstetten den Trainer zu feuern, ist schnell erklärt. Rauswürfe sind Chefsache. Und Präsident Tschida weilte noch in den USA, ist erst seit Mittwoch wieder im Lande, wollte bei der Entscheidung dabei sein. „Die Vereinsführung ist einstimmig zu dem Entschluss gekommen“, erklärte Thonhauser in der Admira-Aussendung. Stimmberechtigt waren neben Tschida etwa Sportvorstand Philip Thonhauser, Aufsichtsrats-Boss Gerhard Bügler und die beiden Geschäftsführer Thomas Drabek und Niklas Belihart. Interessant: Sportdirektor Marcel Ketelaer hat kein Stimmrecht.

Landerl kritisierte Kaderzusammenstellung

Doch warum musste Landerl gehen? „Es war keine leichte Entscheidung. Der Rolf ist ein irrsinnig leiwander Typ, es war keine Entscheidung gegen ihn, deswegen ist es mir umso schwerer gefallen. Wir hatten aber das Gefühl, handeln zu müssen und haben deswegen den gesamten Staff entlassen“, erklärte Thonhauser im NÖN-Telefonat am späten Mittwochabend. Dabei hielt Ketelaer am Samstag gegenüber der NÖN noch fest: „Viele Leute sehen bei uns eine Panik oder wollen sie uns zusprechen. Die haben wir aber nicht, da sind wir noch weit davon entfernt.“ Unter weit entfernt sind im Admira-Universum anscheinend vier Tage gemeint... Dass Landerl zuletzt öffentlich die Kaderzusammenstellung kritisierte, soll zusätzlich das Fass zum Überlaufen gebracht haben. Ob das ein Mitgrund für die Trennung gewesen sei? Dazu wollte sich Thonhauser nicht äußern. Auf die Frage, ob der Kader gut genug sei, sehr wohl. „Ich bin der Meinung, dass die Mannschaft gut ist. Es ist jetzt aber immer weiter bergab gegangen, wodurch wir zum Handeln gezwungen waren“, hält Thonhauser fest - und stärkt dem vor allem bei den Fans in die Kritik geratenen Ketelaer weiter den Rücken: „Er ist ein unglaublich akribischer Arbeiter, hat auch taktisch viel Ahnung und hat ein riesengroßes Netzwerk. Ihm die Schuld zuzuschieben halte ich für zu einfach und ist meiner Meinung nach auch nicht der Fall.“

Wright solls es zurechtrücken

Den Karren aus dem Dreck soll nun Tommy Wright ziehen. „Interimistisch“, wie Thonhauser anmerkt. Weil sich die Admira durchaus noch die Hintertür offen lassen will, für einen Teil der verbleibenden Spiele einen Feuerwehrmann zu engagieren, der den Abstiegsbrand löscht. Das hat aber auch praktische Gründe, weil Wright „nur“ die B-Lizenz besitzt, somit aufgrund der Trainerordnung gar nicht fixer Trainer sein kann. Außer die Admira wäre bereit, Strafe zu zahlen. Ihm wird Urgestein Michael Gruber zur Seite gestellt, der zuletzt als Kooperationsbeauftragter bei Regionalligist Traiskirchen als Co-Trainer fungierte. Bei den Tormännern soll Einserkeeper Christoph Haas einstweilen das Kommando übernehmen, auch das Tormanntraining leiten. Denn Co-Trainer Rafael Pollack und Tormanntrainer Jaroslav Kasprisin sind ebenfalls Geschichte. „Der Tommy kennt den Verein in- und auswendig, weiß, wie der Verein tickt“, hofft Thonhauer, dass der 27-Jährige das Admira-Schiff auf den rechten Pfad bringt.

Randnotiz: Während mit Landerl der Chef der Mannschaft entlassen wurde, wollen die Spieler mit einem gemeinsamen Champions League-Mittwochabend in einer Wiener Bar den Zusammenhalt stärken, sich für das Duell gegen Amstetten einschwören. Das hat schon einmal funktioniert: Vor dem Spiel gegen Rapid II, wo unter Landerl der einzige Sieg gelang.