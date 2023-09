Willi muss einige Wochen zuschauen

Obwohl die Südstadt und Floridsdorf doch ein Stück entfernt sind, wird es am Freitag beim FAC ein Nachbarschaftsduell. Denn der Tabellenvierte Admira muss nach Wien zum Fünften. „Ein richtig guter Gegner, der uns alles abverlangen wird“, kennt Admira-Coach Thomas Pratl die Stärken des Gegners ganz genau.

Die Floridsdorfer muss die Admira allerdings ohne Willi Vorsager biegen. Der riss sich zwei Bänder im Sprunggelenk, wird vier bis sechs Wochen zuschauen müssen. „Das schmerzt natürlich, dass er länger nicht spielen kann“, ärgert sich Pratl, der sich aber gleichzeitig bei den Physios bedankt, die wohl Schlimmeres verhindert haben, „ein Kompliment an sie, wie sie bei Willi reagiert haben. Sonst wäre er noch länger ausgefallen.“

Da müssen dann eben andere Akteure in die Bresche springen. Insbesondere für Martin Rasner und Patrick Puchegger ist das Duell gegen den Ex-Verein ein Spezielles. Aber auch Neuzugang Georg Teigl findet immer besser rein. „Er hat die ganze Vorbereitung verpasst. Er findet in jedem Training immer besser rein, er ist definitiv einer, der an der Startelf anklopft“, bestätigt Pratl. Da wird er es schwer haben, denn auch George Davies und Albin Gashi konnten zuletzt überzeugen.

Genauso wie Matthew Anderson, der sich auftut. Der Schotte war in der Länderspielpause mit dem U21-Team unterwegs. Jakob Schöller und David Puczka waren beim U19-Team unter Trainer Oliver Lederer dabei, Fabian Feiner war Teil des U18-Nationalteams.