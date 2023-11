Amstetten muss sich erneut mit Punkt begnügen

FC Liefering - SKU Ertl Glas Amstetten 2:2. Das Spiel beginnt schwungvoll und die Hausherren kommen nach knapp zwei Minuten zur ersten Gelegenheit. Nach einem schnell abgespielten Freistoß lässt sich SKU-Torhüter Elias Scherf jedoch nicht überwinden. Nach zehn Minuten setzen sich die Gäste aus Amstetten dann erstmals ein bisschen in der Hälfte Lieferings fest. Nach einer Einwurfserie landet der Ball wieder an der Seitenoutlinie, eine Flanke segelt in den Strafraum punktgenau auf den Kopf von Dominik Starkl, der zum 0:1 trifft. Wenig später ist es erneut Starkl der in den Strafraum dribbelt, jedoch im Abschluss nur das Außennetz trifft.

Amstettner Pressing macht sich bezahlt

Die Partie in weiterer Folge etwas zerfahren, immer wieder gibt es kleine Fouls im Mittelfeld, die den Spielfluss auf beiden Seiten stören. Gefährlich vor dem Amstettner Tor wird es dann nach 20 Minuten, nach einem weiten Einwurf wird das Leder jedoch über die Latte gesetzt. Besser machen es im Gegenzug die Gäste. Die unter Druck gesetzte Verteidiger vertändelt den Ball an der Strafraumgrenze gegen den heraneilenden Marco Siverio Toro, der mit einem satten Schuss flach ins kurze Eck auf 0:2 stellt. Danach flacht das Spiel ein bisschen ab, die Hausherren sind zwar weiter bemüht, mehr als ein Versuch aus knapp 25 Meter schaut vorerst aber nicht heraus. Die Gäste auf der anderen Seite kommen immer wieder durch schnelle Vorstöße in die Lieferinger Gefahrenzone, jedoch bleibt auch das ohne zählbares Resultat. Die letzten Minuten vor der Pause gehören dann noch den Gästen, die Hausherren haben immer wieder Probleme, den Ball zu klären, am Halbzeitstand ändert sich jedoch nichts mehr.

Hausherren drücken

Liefering startet nach der Pause wie aus der Pistole geschossen. Nach einer Flanke kann Burak Yilmaz nicht optimal klären, den Abschluss aus kurzer Distanz kann Tormann Scherf mit einem guten Reflex parieren. Danach sind vorerst weiter die Heimischen am Drücker. Erneut muss Scherf bei einem Abschlussversuch sein Können aufbieten und mit dem Fuß klären. Bei einer weiteren Gelegenheit verpassen in der Mitte gleich zwei Lieferinger die Flanke von Nr. 20. Nach knapp einer Stunde verschaffen sich auch die Gäste wieder einmal Luft, Starkls Abschluss fällt jedoch ein bisschen zu schwach aus, zusätzlich wird ein Weitschuss aus 30 Metern wird geblockt.

Schlussphase in Unterzahl

Nach 70 Minuten muss Amstetten dann mit einem Mann weniger auskommen. Julian Tomka wurde bereits in der ersten Hälfte mit Gelb verwarnt, sieht nach einem Zweikampf in der Lieferinger Vorwärtsbewegung erneut den Karton und muss mit Gelb-Rot vom Feld. Den Umständen entsprechend haben die Hausherren in weiterer Folge mehr Spielanteile, die Gäste konzentrieren sich aufs Verteidigen. In der 85. Minute belohnt sich Liefering schließlich mit dem Anschlusstreffer: Nach einem Gestocher im Strafraum spitzelt Adam Daghim den Ball über die Linie. Und nur zwei Minuten später kommt es für die Gäste noch bitterer. Nach einem Freistoß trifft Rocco Zikovic per Kopf zum Ausgleich. In den letzten Minuten kommen zwar noch einige Flanken in den Amstettner Strafraum, weiterer Treffer fällt jedoch keiner mehr.

Amstetten ist zwar mit dem dritten Remis in Folge seit drei Runden ungeschlagen, muss aber auch nach 13 Runden weiter auf den ersten vollen Erfolg in der Meisterschaft warten.

Statistik:

FC LIEFERING - SKU ERTL GLAS AMSTETTEN 2:2 (0:2).

Torfolge: 0:1 (11.) Starkl, 0:2 (22.) Siverio Toro, 1:2 (85.) Daghim, 2:2 (87.) Žiković.

Gelbe Karten: Neto (41. Kritik), Seywald (45. Kritik); Tomka (26. Unsportlichkeit), Yilmaz (89. Unsportlichkeit), Hahn (48. Foul).

Gelb-Rote Karte: Tomka (72. Unsportlichkeit).

FC Liefering: Hamzic; Pejazic, Schuster, Paumgartner (HZ. Verhounig), Atiabou (70. Gevorgyan), Žiković, Diabate (79. Turco), Jano, Reischl (70. Sadeqi), Neto (HZ. Trummer), Daghim.

SKU Ertl Glas Amstetten: Scherf; Hahn, Stark, Tomka, Starkl (82. Koppensteiner), Siverio Toro (62. Monsberger), Dirnberger, Yilmaz, Kurt, Sulzner, Miesenböck (70. Kadlec).

Red Bull Arena, 278 Zuschauer, SR Sadikovski.