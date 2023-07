Vertragsauflösung: Admira einigt sich mit Ex-Coach Landerl

Von Erfolg war die Ära nicht geprägt, deshalb war für Rolf Landerl nach nur acht Partien als Admira-Trainer wieder Schluss. Der 47-Jährige gewann nur eine Partie, holte fünf Punkte, im Schnitt 0,63 Zähler pro Partie. Seit April ist der Wahl-Oberwaltersdorfer vereinslos. Aufgrund seines laufenden Vertrags stand er aber weiterhin bei der Admira am Gehaltszettel. Bis jetzt: Denn am Freitag verlautbarte die Admira, dass sie sich mit ihrem Ex-Coach auf eine einvernehmliche Auflösung des Vertrags geeinigt habe. Über die Hintergründe der Einigung gab es von Vereinsseite keine Auskunft. Dafür aber viel Dank für Landerls geleistete Arbeit.

Weiter warten heißt es hingegen in Sachen Transfers. Weiterhin ist Albin Gashi der einzige Neue in dieser Sommertransferperiode. Am heutigen Samstag absolvieren die Südstädter gegen den englischen Drittligisten Ipswich ihr letztes Vorbereitungsspiel. Die Beginnzeit wurde von 15 auf 16 Uhr verlegt. Im Vorfeld der Partie (ab 14.45 Uhr) präsentieren die Admiraner auch offiziell ihre Trikots für die Spielzeit 2023/24.