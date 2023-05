Martinsberger Raphael Bauer beim SV Horn am Sprung zum Profi

Auf seinem Weg zur großen Fußball-Karriere setzte der Waldviertler Raphael Bauer den nächsten wichtigen Schritt. Wenige Monate nach seinem Debüt in der 2. Liga unterschrieb der 17-Jährige aus Martinsberg einen Jungprofivertrag in Horn. Das Arbeitspapier läuft bis Sommer 2026, der Verein besitzt darüber hinaus die Option, ihn ein weiteres Jahr zu binden. „Raphael hat in den letzten Monaten eine sehr gute Entwicklung gemacht, wir werden noch sehr viel Freude mit ihm haben,“ ist SV-Geschäftsführer Andreas Zinkel überzeugt.

Voller Stolz ist ein kleiner Verein im südlichen Waldviertel, die TSU Martinsberg, wo der zentrale Mittelfeldspieler seine Laufbahn vor fast genau zehn Jahren startete. Damals stand der Junior noch an vorderster Reihe, das Kinderzimmer zieren zahlreiche Torschützenpokale von der Schüler- bis zur Landesliga, erzählt die Fußballerfamilie Bauer. „In der U9 und U10 hat er Tore noch und nöcher geschossen, und ist sogar ein Jahr früher als normal zum LAZ gekommen“, sagt Franz Bauer, seinerzeit selbst einer der talentiertesten Spieler des Vereins.

Die Umschulung zum Spielmacher erfuhr der junge Torjäger unter LAZ-Trainer Philip Riederer, der dem jungen Spieler eine gute Übersicht bescheinigte. „Raphael hat am Platz immer sehr aufmerksam geschaut. Das hat Riederer bemerkt und schlussendlich auch Zinkel gefallen“, weiß Franz Bauer, dem der Wechsel zu einem größeren Verein selbst verwehrt wurde. Für Raphael war er hingegen der Startschuss zur großen Karriere, denn sein Talent blieb nicht lange verborgen.

Zweitliga-Debüt gegen Vorwärts Steyr

Zwei Jahre jagte Raphael Bauer bis zur U12 dem Leder in der Spielgemeinschaft mit Kottes hinterher, für die U14 von Zwettl/Groß Gerungs spielte er in der Landesliga. „Diese Kooperation im Jugendbereich hat ihm den Einstieg sicher erleichtert. Raphael hätte seinen Weg aber auch so gemacht. Man hat bei ihm sofort gesehen, dass er ein riesiges Talent ist“, spricht sein damaliger Jugendtrainer, TSU-Obmann Jan Fragner. „Die Beweglichkeit und Technik haben ihn ausgezeichnet, da hat er vom Papa sicher viel gelernt.“

Mit 13 Jahren wechselte Raphael Bauer schließlich ins NLZ, durchlief dort alle Nachwuchsteams und stand bereits mit 15 im Kader der Horn Amateure. Es folgten bald erste Trainings bei den Profis, ehe er im letzten Sommer die gesamte Vorbereitung im Team von Trainer Rolf Landerl absolvierte. Den ersten Einsatzminuten beim Auswärtssieg in Steyr folgte nun die Gewissheit dreier weiterer, hoffentlich erfolgreicher Jahre im Profifußball.