Jung-Rapidler wird Deutschland-Legionär

Rapid hat U21-Teamspieler Pascal Fallmann leihweise abgegeben. Wie die Wiener am Freitag vermeldeten, unterschrieb der Rechtsverteidiger mit St. Pöltner Wurzeln einen Leihvertrag über eine Saison beim SC Freiburg II.

Der 19-jährige Pascal Fallmann - Sohn von Amstetten-Coach Jochen Fallmann - kam in der vergangenen Saison nur in der zweiten Rapid-Mannschaft in der 2. Liga zum Einsatz, durch den Abstieg von Rapid II in die Regionalliga fiel diese Möglichkeit jedoch weg. Die Zweiermannschaft der Freiburger spielt in der dritten Liga in Deutschland.

Markus Katzer, Geschäftsführer Sport bei den Grün-Weißen, traut Fallmann mittelfristig den Durchbruch bei den Hütteldorfer Profis zu: „Die deutsche dritte Liga hat in der Vergangenheit bereits bewiesen, dass sie eine gute Plattform für talentierte junge Spieler ist, um dort den nächsten Entwicklungsschritt machen zu können.“