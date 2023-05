Tabellenführer marschiert auch gegen Amstetten weiter

GAK - Amstetten 3:0. Ein gehöriges Wörtchen in der Titelentscheidung wollten die Amstettner mitreden. Trainer Jochen Fallmann ließ sich wieder eine kreative Lösung einfallen. Er schickte seine Elf in einer 5-3-2-Formation aufs Feld. Eine sichere Defensive stand im Mittelpunkt. In der elften Minute hallte zum ersten Mal Jubel auf im Grazer Stadion. Doch Schiedsrichter Harald Lechner entschied nach Freistoß von Michael Liendl auf Abseits.

Goldnagl rettet in höchster Not

Die Heimischen waren stets gefährlich. So kam Bohdan Viunnyk knapp nicht zum Kopfball. Zudem rettete Stefan Goldnagl vier Minuten später vor dem einschussbereiten Lenn Jastremski zum Eckball. Knapp vor dem Seitenwechsel kam eine Hereingabe von Sebastian Leimhofer gefährlich in den Strafraum. Doch am Ende packte Keeper Jakob Meierhofer sicher zu.

Grazer erhöhen den Druck

Gleich nach dem Seitenwechsel stand SKU-Keeper Elias Scherf im Mittelpunkt. Michael Liendl schoss aus zwanzig Metern und Scherf drehte den Ball über die Querlatte zur Ecke. Auch beim anschließendem Kopfball war Scherf wieder zur Stelle. Bohdan Viunnyk tauchte in der 50. Minute gefährlich vor dem Gehäuse auf. Sein Schuss ging aber knapp am Tor vorbei. In der 53. Minute war der Bann gebrochen. Lenn Jastremski übernahm eine Liendl-Flanke volley und traf zum 1:0 für die Grazer.

Ex-Amstettner brachte Entscheidung

Amstetten versuchte so schnell wie möglich zum Ausgleich zu kommen. Doch die Heimischen kontrollierten das Geschehen, ohne zunächst slebst zu Chancen zu kommen. Dann kam der eingewechselte David Peham gegen seinen Ex-Klub. Der Angriefer tankte sich durch und wurde vom herauseilenden Keeper Elias Scherf getroffen. Die Folge: Elfmeter. Michael Linedl übernahm die Verantwortung und traf mit etwas Glück, denn Scherf war mit den Händen noch dran. In der 87. Minute hätte Marco Stark noch einmal für Spannung sorgen können. Doch seinen Kopfball entschärfte Keeper Meierhofer. In der Nachspielzeit folgte noch das 3:0 - ausgerechnet durch David Peham, der Scherf keine Chance ließ.

Statistik:

GAK - SKU ERTL GLAS AMSTETTEN 2:0 (0:0).

Torfolge: 1:0 (53.) Jastremski, 2:0 (74., Elfmeter) Liendl, 3:0 (91.) Peham

GAK: Meierhofer; Köchl (64. Seidl), Jovicic, Koller, Lang; Rusek, Perchtold, Liendl (89. Jager), Schriebl (89. Somnitz); Jastremski (71. Kalajdzic), Viunnyk (71. Peham).

Amstetten: Scherf; Deinhofer (65. Rosenbichler), Goldnagl, Dirnberger, Offenthaler (84. Hauser), Kurt (77. Kapsamer); Ammerer (65. Mayer), Stark, Leimhofer; Weixelbraun (77. Moschinger), Feiertag.

Graz, Schiedsrichter Harald Lechner.