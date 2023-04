Nullnummer in Graz hält SKN an der Tabellenspitze

Werbung

GAK - SKN St. Pölten 0:0. Erster gegen Dritter, beste Heimmannschaft gegen beste Auswärtsmannschaft – es war angerichtet am späten, verregneten Freitagabend. Weil zuvor schon der Tabellenzweite Blau-Weiß Linz gegen Liefering nur unentschieden spielte, ging’s für beide Teams um die Tabellenführung.

Der Spielfilm der ersten Halbzeit war schnell erzählt: St. Pölten war klar tonangebend, kontrollierte die Partie mit sicheren Ballbesitzphasen. Der GAK versuchte vor allem in den ersten Minuten mit hohem Pressing die Gäste zu verunsichern, lief aber oft ins Leere.

Grazer Viunnyk mit einziger Top-Chance vor der Pause

Einzig ins Risiko gingen die Wölfe in der Offensive zu selten. Einzig ein von GAK-Verteidiger Marco Gantschnig geblockter Schuss von Yacouba Silue stand auf der St. Pöltner Habenseite. Der GAK fand in der ersten halben Stunde offensiv praktisch nicht statt. Das wäre wohl auch so geblieben, hätten Christoph Messerer und Christian Ramsebner in der 30. Minute nicht im Spielaufbau gepatzt. GAK-Altstar Michael Liendl kam an den Ball, steckte perfekt für Stürmer Bohdan Viunnyk durch, der alleine vor den herausgeeilten SKN-Keeper Franz Stolz den Ball deutlich über das Tor setzte.

Die St. Pöltner schienen sich darauf zu verlassen, was in den vergangenen Wochen oft so gut funktionierte: Mit der ersten Elf den Gegner müde und mürbe spielen und dann mit frischen Gästen zuschlagen. Und auf der Ersatzbank saß ordentlich Offensiv-Power: Bernd Gschweidl, Rio Nitta, Luis Hartwig und Ulysses Llanez machten nicht erst einmal den Unterschied in einer Partie aus.

GAK steigert sich in der zweiten Halbzeit

Vorerst wechselten aber nur die Roten. Thorsten Schriebl und David Peham sollten den verhaltenen Auftritt des GAK in der zweiten Halbzeit beleben. Und das gelang. Die Grazer waren deutlich besser im Spiel, störten den St. Pöltner Spielaufbau schneller und effektiver. Torchance gab’s für den GAK aber nur eine und zwar in der 63. Minute: Michael Liendl bediente Innenverteidiger Milos Jovicic per Freistoß, der setzte seinen Kopfball aber neben das Tor. Zwei Minuten später zappelte der Ball tatsächlich im SKN-Tor: Markus Rusek stocherte den Ball über die Linie. Weil aber SKN-Keeper Stolz eine Hand am Ball hatte und Rusek zusätzlich noch seine Hand zu Hilfe nahm, zählte der Treffer zurecht nicht.

St. Pöltner Wechselspieler bringen kaum frischen Schwung

Schon einige Minuten davor wechselte das SKN-Trainerteam Stephan Helm und Emanuel Pogatetz dreifach. Gschweidl, Llanez und Scharner sollten dem Spiel der Wölfe einerseits wieder mehr Linie geben und das völlig zum Erliegen gekommene Offensivspiel ankurbeln. Woran’s lag? Im Gegensatz zur ersten Halbzeit brachten die St. Pöltner ihren Sechser Christoph Messerer nicht mehr ins Spiel. Und damit gelang es nicht mehr mit sauberen Spielverlagerungen das Pressing des GAK auszuhebeln.

Erst in der absoluten Schlussphase gelang es den St. Pöltnern wieder für Entlastung zu sorgen. Auch weil der GAK ein wenig seinem kräfteraubenden Spielstil Tribut zollen musste. Am Ende konnten die St. Pöltner mit der Nullnummer gut leben. Einen Sieg hätten sich die Wölfe jedenfalls nicht verdient, hatten sie doch über 90 Minuten keine einzig nennenswerte Torchance. Zumindest die Tabellenführung verteidigte der SKN und bleibt damit weiterhin einen Zähler vor Blau-Weiß Linz und zwei vor dem GAK.

Stimmen zum Spiel

SKN-Trainer Stephan Helm: „Wir sind sehr gut gestartet und wollten die Spielkontrolle übernehmen. Über 90 Minuten war der GAK aber der erwartet schwere Gegner. Ich muss aber sagen, dass wir das besser können. Wir haben keine Torgefahr ausgestrahlt, weil wir es nicht geschafft haben, hinter die letzte Linie zu kommen. Gut war, dass wir den Kampf angenommen haben und nie die Struktur in unserem Spiel verloren haben.“

SKN-Spieler Christian Ramsebner: „Offensiv hatten beide Mannschaften wenig Zwingendes. Ansonsten war es sehr intensiv. Den Punkt nehmen wir gerne mit.“

GAK-Spieler Michael Liendl: „Wir waren erste Halbzeit schlecht. St. Pölten hat das gut gemacht. Wir waren nicht mutig genug, der SKN hat das Spiel kontrolliert, hat aber nicht ein einziges Mal aufs Tor geschossen. Natürlich wären wir lieber als Sieger vom Platz gegangen. Viel ist durch das Unentschieden nicht passiert.“

GAK-Trainer Gernot Messner: „In der ersten Halbzeit waren wir im Ballbesitz zum Vergessen. Und trotzdem hatten wir die einzige Torchance. Nach Torchancen waren wir sicher über die 90 Minuten gesehen die gefährlichere Mannschaft. Im Spiel war St. Pölten in der ersten Halbzeit besser und wir in der zweiten.“

Statistik

GAK – SKN ST. PÖLTEN 0:0.

Gelbe Karten: Viunnyk (3., Foul), Gantschnig (72., Unsportlichkeit), Seidl (85., Foul), Peham (88., Foul); Riegler (72., Foul), Stolz (88., Kritik).

GAK: Meierhofer; Lang (83. Seidl), Jovicic, Gantschnig, Rosenberger; Rusek, Perchtold, Schiestl (46. Schriebl); Liendl; Jastremski (71. Zaizen), Viunnyk (46. Peham).

St. Pölten: Stolz; Bauer, Ramsebner, Riegler; Keiblinger, Barlov (61. Scharner), Messerer, Monzialo (61. Llanez), Carlson (82. Salamon); Montnor (70. Nitta), Silue (61. Gschweidl).

Merkur-Arena, 4.513 Zuschauer, SR Lechner.