Horn kämpft den Tabellenführer nieder

Was für ein verrücktes Spiel, was für eine kämpferische Top-Leistung der Horner. Da ist Tabellenführer Blau-Weiß 90 Minuten lang total überlegen, legt einen Sturmlauf sondergleichen hin, scheitert aber letztendlich immer wieder am Waldviertler Bollwerk. Bei seinem Debüt besorgte Haris Ismailcebioglu das Goldtor, Matteo Hotop flog vom Platz, Ersatzkeeper Niklas Linke mutierte zum Elfmeter-Killer. Am Schluss hatte Horn gar zwei Mann weniger am Platz.

Doch der Reihe nach. Die Linzer spielten in der Vorrunde im Super-Duell St. Pölten an die Wand, übernahmen mit dem 2:0-Erfolg drei Runden vor Schluss die Tabellenführung. Dementsprechend gingen sie als großer Favorit ins Duell mit Horn. Und dieser Favoritenrolle wurden sie von Beginn weg gerecht. Die Stahlstädter gingen ein hohes Tempo, schnappten sich dank hohen Pressings beinahe jeden Ball und setzten Horn unter Dauerdruck. Die ersten Top-Chancen waren nur eine Frage der Zeit. In Minute sechs tankte sich Brandner links durch, seinen Pass in den Rückraum nahm Seidl aus vollem Lauf, doch Horn-Keeper Hotop glänzte per Fußabwehr. Linz weiter klar überlegen. Bis zur nächsten großen Möglichkeit verging aber Zeit. Mayulu überhob Neumayer am Sechzehner, zog volley ab, knapp drüber - hätte er getroffen, wäre es das „Tor des Jahres“ geworden - so war's nur eine Aktion für die Galerie ...

Linz drückte weiter, immer wieder war Horns starker Schlussmann Hotop im Weg. In Minute 40 klärte er erneut gegen Mayulu, knapp vorm Pausenpfiff entschärfte er einen Volley des Ex-Horners Pirkl. 0:0 zur Pause.

Horn-Keeper Hotop sah „Rot“

Auch in der ersten Aktion des zweiten Durchgangs stand Horns Keeper im Mittelpunkt. Weiter Pass von Seidl auf Ronivaldo, Hotop, weit außerhalb des Strafraums, schnitt den Brasilianer um, Rote Karte. Der Youngster musste vom Platz, für ihn kam der Deutsch-Finne Niklas Linke zu seinem Pflichtspieldebüt. Vorne weg: Er sollte nahtlos an die Top-Leistung von Hotop anschließen und seinen Kasten sauber halten. Von nun weg schaltete Linz einen weiteren Gang höher, spielte richtiges Powerplay rund um den Waldviertler Strafraum. Horn stand defensiv gut, ließ nur wenig zu. Bei einem Mayulu-Kopfball hatte Linke gerade noch die Fingerspitzen am Ball (70.). Eigentlich schien die Linzer Führung nur noch eine Frage der Zeit. Doch dann die 87. Spielminute: Konter Horn, der eingewechselte Ismailcebioglu überlupft den herauseilenden Schmid und plötzlich führten die Gäste.

Nicht einmal der Elfmeter landete im Netz

Im letzten Akt der Verzweiflung warfen die Oberösterreicher nun alles nach vorne. In der vierten Minute der Nachspielzeit sollten sie auch fast belohnt werden. Flanke in den Strafraum, Horns Hoffmann köpfelte den Ball weg, in seiner Drehbewegung touchierte er aber auch noch den Ball und schlug diesen weg. Schiedsrichter Weinberger zögerte nicht, zeigte sofort auf den Punkt. Brandner trat an, Linke parierte. Auch beim allerletzten Torversuch, in Minute 95 - bei einem Seidl-Schuss - kratzte Linke den Ball vor der Linie raus.

Mit diesem Sieg leistete Horn auch Schützenhilfe für St. Pölten im Meisterrennen. Der SKN ist erst am Sonntag gegen Kapfenberg im Einsatz und kann mit einem Sieg zwei Runden vor Meisterschaftsschluss wieder Platz eins übernehmen.

FC BLAU-WEISS LINZ - SV HORN 0:1 (0:0).

Tor: 0:1 (87.) Ismailcebioglu.

Gelb-rote Karte: Joppich/H. (90+3., Kritik)

Rote Karte: Hotop/H. (46., Torchancenverhinderung).

Linz: Schmid; Mitrovic, Koch, Schösswendter, Pirkl; Gölles (71. Simon Seidl), Maranda (76. Herrmann), Manuel Seidl, Brandner; Mayulu, Ronivaldo (58. Mensah).

Horn: Hotop; Joppich, Hoffmann, Sturing; Neumayer, Mulahalilovic; Lipczinski, Wallner, Hausjell (46. Pronichev), Gashi (59. Isamilcebioglu); Okan Yilmaz (49. Linke).

Hofmann Personal Stadion, 1500 Zuschauer, SR Weinberger.