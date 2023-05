Keine Tore in Horn

Was stand auf dem Spiel? Für Horn geht’s im Fernduell gegen Amstetten noch um Platz vier, Kapfenberg mischt noch im Abstiegskampf mit. Im ersten Abschnitt hatte die Partie aber eher Freundschaftsspiel-Charakter. Ein Foul hier, ein Foul da – nur das unterbrach ab und zu das Ballgeschiebe im Mittelfeld. Gegen Ende der ersten Halbzeit erbarmte sich das weitaus aktivere Horn schließlich doch für zwingende Aktionen – und fand zwei gute Chancen vor. Zweimal mischte der aufgerückte Innenverteidiger Niklas Hoffmann mit. Beide Aktionen passierten nach jeweils einem Eckball von Burak Yilmaz: In Minute 40 köpfelte Hoffmann sogar ins Netz, hatte sich zuvor aber regelwidrig an KSV-Kapitän Matthias Puschl aufgestützt – Treffer annulliert. Zwei Minuten später war erneut Hoffmann zur Stelle, Keeper Christopher Giuliani parierte top, den Nachschuss setzte Benjamin Mulahalilovic aus kurzer Distanz ins Außennetz.

Horner Drangperiode brachte nichts ein

Im zweiten Abschnitt spielte weiter nur Horn. Kapfenberg stand tief, fast andauernd mit elf Mann in der eigenen Hälfte. Einen ersten Warnschuss der Horner gab Burak Yilmaz per Freistoß ab, der Ball war letztendlich zu zentral (48.). Ein abgefälschter Schuss von Mulahalilovic kullerte am Tor vorbei (56.), ehe es zwei Minuten später Elfer-Alarm gab: Andree Neumayer tankte sich nach Doppelpass mit Okan Yilmaz durch, Christoph Pichorner stellte das Bein rein, Neumayer fiel. Für Schiedsrichter Dominic Schilcher war’s aber zu wenig für einen Elfmeter. Kurz darauf versuchte sich Frank Sturing als Fernschütze, der Ball sprang knapp vor Giuliani auf, der diesen noch ins Aus ablenkte.

Danach hatte Horn sein Chancen-Pulver verschossen. Kapfenberg zeigte erst gar keine Offensiv-Ambitionen. Bezeichnend eine Aktion in Minute 76: einen Konter der Steirer finalisierte Mandler mit einem Schuss meterweit drüber. Logisches Ergebnis 0:0.

SV HORN – SV KAPFENBERG 0:0.

Horn: Hotop; Joppich, Hoffmann, Sturing; Wallner, Neumayer, Mulahalilovic, Lipczinksi (79. Macher); Gashi, Okan Yilmaz (79. Mijic), Burak Yilmaz.

Kapfenberg: Giuliani; Puschl, Pichorner, Walchhütter (79. Tomic), Zikic; Szerencsi, Kone (46. Vasquez), Mandler, Heindl, Grosse (87. Dimmel), Amoah (83. Bajrektarevic).

Sparkasse Horn Arena, SR Schilcher.