Rückschlag für Horn

Dabei startete Horn schwungvoll ins Spiel. Die Waldviertler pressten hoch an, setzten die Gäste unter Druck und liefen einen Angriff nach dem anderen. Nach 62 Sekunden beinahe die Führung: Frank Sturing zog aus gut 20 Metern ab, der Ball sprang aber via Lattenpendler ins Feld zurück. Horn agierte weiter sehr druckvoll. Minute 6: Benjamin Mulahalilovic erkämpfte sich im Mittelfeld den Ball, lief quer durch die gegnerische Hälfte, seine Flanke ging über Lafnitz-Keeper Zingl hinweg, dahinter verfehlte Okan Yilmaz aber um wenige Zentimeter den Ball.

Im Gegenzug allerdings die kalte Dusche. Mit dem ersten Entlastungsangriff sorgten die Gäste für die Führung. Horn viel zu weit aufgerückt, in der Lafnitzer Hälfte kam Alexander Joppich gegen Daniel Gremsl zu spät. Gremsl startete zu einem Solo-Lauf übers komplette Spielfeld und blieb auch im Abschluss eiskalt - 0:1. Horn geschockt, Lafnitz kam auf. Die nächste gelungene Aktion bedeutete den nächsten Treffer. Mit einem Kurzpassspiel kombinierten sich die Steirer bis zur Starfraumgrenze, dort fackelte Christian Lichtenberger nicht lange, schloss aus dem Stand genau unter die Latte ab - 0:2 nach 14 Minuten.

Das Horner Spiel war nun weniger aggressiv als noch zu Beginn, generell schlichen sich auf beiden Seiten viele zerfahrene Elemente ein. Mit der nächsten annehmbaren Offensivaktion stellten die Horner allerdings auf 1:2. Markus Wallner tankte sich links durch, seinen Querpass nahm Marco Hausjell direkt und der Ball kullerte Keeper Zingl durch die Beine. Ein Missgeschick, das Zingl aber gleich in der nächsten Aktion wieder ausbesserte. Denn Okan Yilmaz drehte seinen Gegenspieler ein, schloss alleinstehend vor Zingl ab, doch der parierte zur Ecke.

Die nächste Szene gehörte wieder den Gästen: Freistoß, Stefan Gölles per Kopf, Hotop bewahrte Horn mit einer Top-Abwehr vor dem dritten Gegentreffer (33.). Damit hatten die Mannschaften für die erste Halbzeit ihr Pulver verschossen.

Im zweiten Abschnitt spielten zunächst die Lafnitzer. Vincent Trummer scheiterte mit einem Schuss an Hotop (57.), danach tauchte Lichtenberger alleine vor Hotop auf, der abermals parierte (60.). Erst aus der 71. Minute datiert die erste Horner Möglichkeit im zweiten Abschnitt: Ein Schuss des eingewechselten Burak Yilmaz segelte knapp übers Gehäuse. Auf der Gegenseite marschierte Jurica Poldrugac ungehindert durch den Horner Starfraum, stolperte direkt vorm Abschluss, Chance dahien (74.).

Beste Chance vergab Burak Yilmaz

In der Schlussphase setzten die Horner noch einmal alles auf eine Karte. Die wohl beste Möglichkeit gab's schließlich in Minute 81: Albin Gashi trickste sich links durch, legte quer zurück auf Burak Yilmaz, der aus kurzer Distanz den Ball aber über den Zaun bugsierte. Bei einem Mijic-Schuss bllieb Zingl der Sieger (85.), eine Elfmeter-Schwalbe von Burak Yilmaz in der Nachspielzeit blieb ohne Konsequenzen.

Damit verloren die Horner Boden in der Tabelle. Spitzenreiter St. Pölten siegte beim Heimspiel gegen die Vienna mit 2:1 - der Rückstand von Horn wuchs damit auf sieben Zähler an.

SV Horn - SV Lafnitz 1:2 (1:2).

Tore: 0:1 (7.) Gremsl, 0:2 (14.) Lichtenberger, 1:2 (25.) Hausjell.

Horn: Hotop; Tomka, Hoffmann, Sturing, Joppich; Mulahalilovic (86. Macher), Neumayer, Pronichev, Wallner (63. Burak Yilmaz); Hausjell (63. Gashi), Okan Yilmaz (72. Mijic).

Lafnitz: Zingl; Gölles, Wohlmuth, Feyrer, Kirnbauer; Gremsl (84. Halper), Lichtenberger (78. Sulzer), Trummer, Nutz; Prohart, Poldrugac (90+2. Sittsam).

Sparkasse Horn Arena, 520 Zuschauer, SR Ebner.