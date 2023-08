Erster Saisonsieg für Horn

HORN - VIENNA 2:0. Schon in der ersten Halbzeit dominierten die Horner klar. Von Beginn weg zeigten sie sich spiel- und lauffreudiger sowie wesentlich bissiger als die Wiener. Den ersten Aufreger gab's bereits nach vier Minuten: Weite Flanke in den Vienna-Strafraum, Lipczinski sprang gegen Bumbic um den Ball, Letzterer schoss sich beim Klärungsversuch den Ball an die Hand. Elfmeter? Für Schiedsrichter Harkam keiner, die Partie lief weiter. Eine erste Top-Chance in Minute 15: Hausjell setzte sich gegen Kreuzhuber durch, lief alleine auf Keeper Gremsl zu, wollte diesen umkurven, ließ sich aber noch den Ball vom Fuß klauben. Die nächste Top-Chance in Minute 22: Joppich auf Fischerauer, der chipte den Ball Richtung Fünfer, doch Ismailcebioglu brachte per Kopf nicht genug Druck auf den Ball, köpfelte direkt in Gremsls Hände. Mit dem nächsten Angriff gelang aber die überfällige Führung: Joppich kam von rechts, legte auf Lipczinski ab, der aus der Drehung schoss und genau ins Eck traf - es war der Premierentreffer von Lipczinski, den er mit einem spektakulären Salto feierte. Horn blieb weiter am Drücker. Corner, Vienna brachte den Ball nicht weg, Mulahalilovic fand eine Lücke und setzte den Ball gefühlvoll in die lange Ecke - 2:0 (30.).

Vienna mit Ergebnis gut bedient

Erst in den Schlussminuten der ersten Halbzeit kam auch die Vienna etwas auf. Peham fabrizierte in Minute 38 den überhaupt ersten Abschluss, schoss den Ball aber weit neben das Tor. Den ersten richtigen Schuss aufs Tor gaben die Wiener in Minute 40 durch Abazovic ab. Die gefährlichste Aktion lieferte schließlich Monschein ab, der einen Alleingang startete, aus spitzem Winkel aber an Keeper Polster scheiterte (43.). In der Nachspielzeit der ersten Halbzeit hätte Horn noch das 3:0 machen müssen. Ein Ball ging im Vienna-Strafraum an allen vorbei, Joppich kam an der zweiten Stange zum Abschluss, setzte den Ball aber knapp vorbei.

In der zweiten Halbzeit kontrollierte Horn vorerst das Geschehen, während sich am ideenlosen Vienna-Auftritt nichts änderte. So wunderte es nicht, dass die ersten beiden Chancen aufs Horner Konto gingen, beide Male war Hausjell am Zug. Zunächst faustete Gremsl seinen satten Schuss weg (54.), danach blieb der Keeper Sieger, als Hausjell - nach einem weiten Ausschuss - auf ihn zu-, infolge auflief (63.).

Erst in Minute 72 die erste Vienna-Chance: Horn brachte den Ball nicht entscheidend weg, Ochs zog aus kurzer Distanz ab, doch Polster war am Posten. In Minute 78 wieder die Horner, wieder Hausjell: Erneut fiel sein Abschluss zu zentral aus und war eine leichte Beute für Gremsl. Die bis dahin beste Vienna-Chance gab's schließlich in Minute 85 zu sehen: Freistoß aus dem Halbfeld und Boateng setzte einen Kopfball knapp daneben. Noch näher einem Treffer kam Kitenge in Minute 88, der einen Kopfball an den Pfosten setzte.

Damit war's das aber mit der Vienna-Schlussoffensive. Da auch der eingewechselte Hahn auf Horner Seite einen Ball knapp drübersetzte (92.) änderte sich nichts mehr am Spielstand - Horn durfte sich über den ersten Saisonsieg freuen.

SV HORN - FC VIENNA 2:0 (2:0).Tore: 1:0 (23.) Lipczinski, 2:0 (30.) Mulahalilovic.Horn: Polster; Wimhofer, Gobara, Hoffmann; Lipczinksi, Mulahalilovic, Fischerauer (68. Bauer), Bauernfeind (82. Metu), Ismailcebioglu (74. Hahn), Joppich; Hausjell.Vienna: Gremsl; Bauer (56. Boateng), Kreuzhuber (46. Tanzmayr), Steiner, Abazovic; Omerovic (56. Daniel Luxbacher), Bernhard Luxbacher (68. Sanogo), Ochs, Omerovic; Peham, Monschein (68. Kitenge).Sparkasse Horn Arena, SR Harkam.