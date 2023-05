Horn beendet Durststrecke: Sieg gegen Rapid II

Horn - Rapid II 3:0. In einer mauen Anfangsphase wagten sich beide Teams kaum nach vorne. Erstmals etwas spannend wurde es nach 20 Minuten: Horns Albin Gashi zog von links in den Strafraum, der Ex-Horner Fabian Eggenfellner ließ das Bein stehen, Gashi fiel. Für Schiedsrichter Alexander Harkam aber kein Elfmeter. Erst in Minute 32 die nächste nennenswerte Aktion: Gashi wurde knapp außerhalb des Strafraums von Furkan Demir regelrecht umgeschnitten, den verhängten Freistoß trat Maximilian Pronichev, Rapid-Keeper Laurenz Orgler drehte den Ball aber drüber. Horn war nun das klar dominante Team. Die beste Möglichkeit in Minute 36: Alexander Joppich zog aus 18 Metern ab, Orgler patzte, konnte den Ball nicht bändigen, hatte aber Glück, dass der Ball an die Stange prallte. Vor der Pause doch noch die fällige Führung für die Gastgeber. Ein Gashi-Schuss landete erneut am Pfosten, den Abpraller erkämpfte sich Okan Yilmaz, der auf Pronichev ablegte und Horns Mittelfeldmann schob zum 1:0 ein (45+1.).

Rapid II hatte keine Antwort

Im zweiten Abschnitt änderte sich an der Spielcharakteristik nichts. Horn spielte, Rapid II war offensiv praktisch nicht vorhanden. Für die weiteren Treffer pachtete Horn aber jede Menge Ballglück. Beim 2:0 (57.) setzte Gashi Okan Yilmaz in Szene, der traf Keeper Orgler am „Wadl“, von dort kullerte der Ball via Innenstange ins Netz. Beim dritten Treffer spielte zunächst Benjamin Mulahalilovic einen Traumpass in die Schnittstelle, der eingewechselte Patrik Mijic startete ideal, blieb zunächst an Orgler hängen, nahm den Ball doch noch irgendwie mit und schob zum Endstand ein (71.). Am Ende war’s ein klar verdienter Sieg für die Waldviertler, die weiterhin Tabellenvierter sind.

SV HORN – SK RAPID WIEN II 3:0 (1:0).

Tore: 1:0 (45+1.) Pronichev, 2:0 (57.) Okan Yilmaz, 3:0 (71.) Mijic.

Horn: Hotop; Joppich (78. Tomka), Hoffmann, Sturing; Wallner, Pronichev (78. Stojak), Burak Yilmaz, Mulahalilovic, Lipczinski (56. Macher), Gashi; Okan Yilmaz (65. Mijic).

Rapid II: Orgler; Dijakovic, Eggenfellner, Demir (80. Hajdari), Holzhacker; Bosnjak, Wydra (80. Softic), Dursun (65. Lang), Bajlicz (46. Schwarz); Hedl (46. Savic), Sattlberger.

Sparkasse Horn Arena, SR Harkam.