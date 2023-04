Der Horner Negativlauf hält weiter an

Werbung

Horn - Young Violets 1:2. Die Negativserie von zuletzt fünf Spielen en suite ohne Sieg konnte der SV Horn auch im sechsten Anlauf gegen Tabellenschlusslicht Young Violets nicht stoppen. Seit bekannt wurde, dass der Verein nicht in die höchste Spielklasse aufsteigen will, ist bei den Waldviertlern ein wenig der Wurm drinnen. Die Mannschaft wirkt nicht mehr so fokussiert.

Dabei begann die Riederer-Elf recht vielversprechend. Nach einer kurzen Abtastphase ging es in Minute neun blitzschnell. Okan Yilmaz gewann nahe der Mittellinie den Zweikampf gegen Niels Hahn, nahm Fahrt auf Richtung Tor, spielte dann den links von ihm mitgelaufenen Albin Gashi zum richtigen Zeitpunkt den Ball punktgenau in den Lauf der nach ein paar Schritten aus etwa 20 Meter abzog und die Kugel punktgenau im langen Eck versenkte.

Horn gefährlich, große Chancen fehlten aber

Beinahe hätte der Torschütze nur fünf Minuten später nachlegen können, als der Ex-Rapidler aus ähnlicher Position abzog, der abgefälschte Schuss jedoch eine Beute von Tormann Lukas Wedl wurde. Danach war es ein offenes Spiel, mit etwas mehr Spielanteilen für die Gäste. Horn war aber bei den Umschaltmomenten sehr gefährlich, auch wenn die großen Torchancen fehlten.

Die Young Violets fanden in Minute 26 nach einem Ballverlust der Heimischen im Spielaufbau durch Ibrahima Drame die große Ausgleichschance vor, aber der Senegalese traf freistehend knapp innerhalb des Strafraums das Tor nicht. Paul Lipczinski, der sein Startelf-Debüt feierte, fand wenige Minute vor Seitenwechsel die Chance für seinen ersten Treffer für seinen neuen Arbeitgeber vor. Sein Abschluss aus halbrechter Position fiel, schon ein wenig von einem Verteidiger in Bedrängnis geraten, zu ungenau aus. Sein Schuss ging knapp am kurzen Eck vorbei. So endete eine abwechslungsreiche erste Spielhälfte mit einem knappen, nicht ganz unverdienten Vorsprung für die Waldviertler.

Elfmeter und Ausschluss brachten Umschwung

Horn kam unverändert aus der Kabine, bei den Gästen kam Timo Schmelzer für Dejan Radonjic. Nach nur fünf gespielten Minuten ereignete sich eine äußerst unglückliche Szene, die wahrscheinlich spielentscheidend war. Die Wiener starteten einen schnellen Angriff über mehrere Stationen über die rechte Seite, Drame beförderte den Stanglpass per Ferse Richtung Tor, der Ball sprang Pascal Macher unglücklich an die Hand. Da der Horner Verteidiger jedoch der letzte Mann war (Tormann Matteo Hotop war schon geschlagen), entschied Schiedsrichter Ames Talic auf Elfmeter und zeigte Macher regelkonform wegen Torchancenverhinderung die Rote Karte. Mit etwas Dusel verwertete Drame den Strafstoß via Innenstange zum Ausgleich.

Trainer Philipp Riederer musste reagieren, brachte Julian Tomka für Stürmer Okan Yilmaz als Innenverteidiger, Frank Sturing rückte auf die Position von Macher. Und Tomka stand bald im Mittelpunkt des Geschehens. Nach einem Corner von links köpfte Niklas Hofmann Richtung Tor, der Ball landete auf den Fuß von Tomka, doch der scheiterte aus etwa drei Meter am Tormann. Nur zwei Minute später blieb Florian Kopp nach einem kurz abgespielten Eckstoß Sieger im Kopfballduell gegen den passiv verteidigenden Tomka und köpfte aus kurzer Distanz zur Führung für die Gäste ein.

Brechstange in der Schlussphase half nichts

Als nach genau einer Stunde der bereits gelb verwarnte Kapitän der Young Violets, Niels Hahn, wegen Unsportlichkeit die Ampelkarte präsentiert bekam, war der Gleichstand an Spielern wieder hergestellt. Horn schöpfte wieder Hoffnung, Riederer nahm einen Doppeltausch vor. Für den erneut nicht überzeugenden Marco Hausjell feierte mit Filip Stojak ein weiterer junger Spieler sein Debüt, Burak Yilmaz ersetzte Lipczinski, der ein durchaus gelungenes Debüt feierte.

Horn blies zum Angriff, Wedl zeichnete sich bei einem Gewaltschuss von Alexander Joppich aus, drehte den Fernschuss zur Ecke. Die nächste Großchance fanden die Wiener vor, doch Hotop blieb per pedes Sieger im Duell gegen Anouar El Moukhantir. In Minute 88 hatte Stojak, der nach einem Deckungsfehler der Auswärtigen plötzlich zentral, knapp innerhalb des Strafraum stehend, die große Ausgleichschance, schoss aber am Tor vorbei. Auf der anderen Seite, praktisch im Gegenzug, hatte Moukhantir Hotop bereits überspielt, brachte die Kugel jedoch nicht im Tor unter. In der fünfminütigen Nachspielzeit versuchte es Horn mit der Brechstange, war der hochgewachsene Hofmann schon längst als Stoßstürmer unterwegs. Doch am Spielstand änderte sich nichts mehr, denn Horn kam zu keinen wirklich zwingenden Abschluss mehr.

Statistik:

SV Horn - Young Violets Austria Wien 1:2 (1:0)

Torfolge: 1:0 (9.) Gashi, 1:1 (50., Elfmeter) Drame, 1:2 (58.) Kopp

Karten: Hausjell (51., Gelbe Karte Foul), Hoffmann (71., Gelbe Karte Unsportl.), Macher (45., Gelbe Karte Foul), Macher (50., Rote Karte Torchancenverh.)Kreiker (39., Gelbe Karte Foul), Hahn (46., Gelbe Karte Unsportl.), Hahn (60., Gelb/Rote Karte Unsportl.)

SV Horn: Hotop; Mulahalilovic, Macher, Hoffmann, Gashi, Yilmaz Okan (52. Tomka), Joppich, Neumayer, Hausjell (62. Stojak), Lipczinski (62. Yilmaz), Sturing

Young Violets Austria Wien: Wedl; Kopp, Safin (88. Au Yeong), Drame (84. Haubenwaller), El Moukhantir, Fischerauer, Pazourek, Dizdarevic (74. Smrcka), Kreiker, Radonjic (HZ. Schmelzer), Hahn

600 Zuschauer, Schiedsrichter: Arnes Talic