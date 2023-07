Admira ringt Ipswich ein Remis ab

Im letzten Testspiel der Vorbereitung trennte sich die Admira mit einem 2:2-Unentschieden von Ipswich Town. Die Südstädter gingen in der motion_invest Arena kurz vor der Pause in Führung. Raphael Galle, der erst nach 18 Minuten für Martin Rasner ins Spiel kam, brachte den Corner zur Mitte. Der aufgerückte Innenverteidiger Nicolas Keckeisen vollendete. Es folgten hektische Minuten. Ipswich gelang postwendend der Ausgleich. In der Nachspielzeit der ersten Hälfte brachte Reinhold Young die Admira per Kopf wieder in Front. Nach dem Seitenwechsel erzielte der englische Drittligist neuerlich den Ausgleich. Am kommenden Sonntag (10.30 Uhr) startet die Admira mit der 1. Runde im ÖFB Cup bei ASK Klagenfurt (Aufsteiger in die Regionalliga Mitte) in die Pflichtspielsaison.