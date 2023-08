Klarer: „Der SKN war eine enorm wichtige Station!“

NÖN: Deutsche Bundesliga – das Ziel IhrerTräume?

Christoph Klarer: (schmunzelt) Ein großes Ziel würde ich sagen – ganz sicherlich! Ich wollte immer in einer großen Liga spielen, dafür habe ich hart gearbeitet. Ich habe mich kontinuierlich weiterentwickelt, über die Jahre immer den nächsten Schritt gemacht und auch Rückschläge weggesteckt. Klar, ich habe auch eine gewisse Verbundenheit mit England, mit der Premier League, aber jetzt freue ich mich unglaublich auf Darmstadt und die neue Herausforderung in der Bundesliga.

Stichwort Rückschlag – wie weh hat es denn getan, den Aufstieg nicht mit Fortuna Düsseldorf geschafft zu haben?

Klarer:Es wäre natürlich wirklich schön gewesen. Aber leider waren wir letztendlich nicht konstant genug. Wir haben auch in den direkten Duellen mit den Top-Mannschaften nicht so gepunktet, wie wir punkten hätten müssen, um ganz vorne dran zu sein. Am Ende hat es eben nur für den guten vierten Platz gereicht. Schade! Aber ich bin überzeugt, dass die Fortuna – bei der ich mich sehr wohlgefühlt habe und die immer in meinem Herzen bleiben wird – schon bald in die Bundesliga zurückkehren wird. Dort gehört sie auch hin.

Sie sind jetzt schon dort, bei Aufsteiger Darmstadt. Die einzige Option oder gab’s auch andere Angebote?

Klarer: Ich habe auch mit dem einen oder anderen Verein gesprochen, aber letztendlich hat mich das Gesamtpaket in Darmstadt überzeugt. Die Verantwortlichen haben sich sehr um mich bemüht – allen voran Trainer Thorsten Lieberknecht. Letztendlich wollte unbedingt zu den Lilien wechseln und bin froh, dass der Transfer geklappt hat.

Ihr Weg in die Bundesliga hat über den Rapid-Nachwuchs, die Nachwuchsabteilung in Southampton und auch kurzfristig den SKN St. Pölten geführt …

Klarer: Dieser Schritt war vor drei Jahren enorm wichtig für mich. Damals habe ich zwar unter Ralf Hasenhüttl in Southampton bei den Profis ein wenig hineingeschnuppert, aber Erwachsenen-Fußball habe ich dann doch erst in St. Pölten erleben dürfen. Das war ein ganz wichtiger Schritt auf meinem Weg. Sportlich eine echte Herausforderung, Aber auch, weil ich damals – in einer durchaus sehr wichtigen Phase – meine Familie um mich hatte. Das hat genauso geholfen, wie das Umfeld in St. Pölten. Eine durchaus entscheidende Station in meiner Karriere.

Die Sie dann auch in Österreich weiterführen hätten können?

Klarer: Es gab damals lose Kontakte mit Top-Vereinen. Durchaus interessant! Rapid oder Sturm haben ja auch eine gewisse Anziehungskraft für einen jungen Spieler. Aber ich wollte mich im Ausland durchsetzen. Und wie man sieht – es war letztendlich die richtige Entscheidung.

Ihre Ziele mit Darmstadt?

Klarer: Mein oberstes Ziel ist es, erst einmal hier anzukommen und gesund zu bleiben. Und dann möchte ich natürlich der Mannschaft beim großen Ziel „Klassenerhalt“ maßgeblich helfen. Für mich und den ganzen Verein ist es eine Ehre, in der Bundesliga zu sein. Aber wir wollen keine Touristen sein, sondern auch eklig sein, punkten und zeigen, was wir draufhaben.

Das wollen Sie sicherlich auch ÖFB-Teamchef Ralf Rangnick zeigen – schon Kontakt gehabt?

Klarer: Bis jetzt gab es noch keinen persönlichen Anruf. Aber natürlich habe ich das Nationalteam im Hinterkopf. Vor allem, wenn man von der U15 bis zur U21 in jedem Team dabei war. Es hat mich schon sehr gefreut, dass ich zuletzt auf Abruf dabei war. Jetzt liegt es an mir, mich weiter zu empfehlen. Da bin ich in der Bundesliga sicherlich mehr im Blickfeld. Jetzt liegt es alleine an mir, mich mit meinen Leistungen ins Rampenlicht zu spielen. Ich bin immer gut damit gefahren, mich auf meine Leistung zu konzentrieren und dann zu schauen, was herauskommt. Das ist auch der beste Weg, um es irgendwann ins A-Team zu schaffen.