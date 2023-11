Scharner: „Bin blauäugig an die Sache herangegangen“

NÖN: Warum kam's zur Trennung? Wo lagen die Schwierigkeiten in ihrer Arbeit als SKN-Jugendleiter?

Paul Scharner: Ein Nachwuchsbetrieb dieser Größe ist eine riesige Herausforderung. Das gilt nicht nur für den SKN, sondern ist im gesamten österreichischen Fußball so. Wir haben beim SKN 13 Teams, 34 Trainer und insgesamt 40 Leute im Staff. Davon sind aber nur zwei angestellt, alle anderen haben einen ehrlichen Brotberuf. Es war für mich zum Beispiel unmöglich regelmäßig mit dem kompletten Betreuerstab zusammen zu kommen, um Dinge zu besprechen und eine Weiterentwicklung voran zu treiben.

Woran fehlt's im SKN-Nachwuchs?

Scharner: Ganz klar an finanziellen Ressourcen, eine Professionalisierung voran zu treiben. Und weil für mich klar absehbar war, dass sich das nicht so bald ändern wird, habe ich die Reißleine gezogen. Und nochmal: Ich weiß auch, dass das nicht unbedingt ein SKN-spezifischen Problem ist.

Nachdem Ihre Trennung vom SKN publik wurde, kamen sofort wieder die üblichen Stimmen auf: Typisch Scharner. Wenn etwas nicht nach seinem Kopf läuft, geht er und hinterlässt einen Scherbenhaufen. Was entgegnen Sie?

Scharner: Ach ja. Meine Vergangenheit gibt's. Damit habe ich zu leben gelernt. Die Situation ist so, dass ich überhaupt nicht im Groll gehe. Ich habe höchsten Respekt vor den Leistungen der ehrenamtlichen Trainer. Ich bin froh, dass ich mit eigenen Augen sehen durfte, was die leisten. Ohne die Ehrenamtlichen würde der Fußball in Österreich nicht laufen. Und bei den Angestellten ist die Positionsbeschreibung dann fast so, dass sie ihr ganzes Leben dafür hergeben müssen. Und an diesem Punkt bin ich auch selbstkritisch: Ja, ich habe mir das nicht so extrem vorgestellt und bin ein bisschen blauäugig an die Sache herangegangen.

Der SKN hat sich um die neue „B-Kategorie“ Akademie beworben. Wie ist der Status quo?

Scharner: Wir sind mit zehn anderen Vereinen im Probelauf. Im Sommer soll's dann richtig los gehen. Momentan geht's darum, dass wir die Kriterien des ÖFB erfüllen. Das wird für den SKN eine sehr große Herausforderung.

Was sind die größten Baustellen diesbezüglich?

Scharner: Die Schulkooperationen, die Infrastruktur und die fix angestellten Trainer.

Bekanntlich gibt's in St. Pölten eine alteingesessene Akademie der „A-Kategorie“ mit der der SKN seit Jahren ein schwieriges Verhältnis pflegt. Wie hat sich das für Sie dargestellt?

Scharner: Da scheint der Karren wirklich verfahren. Ich hatte auch den Eindruck, dass von Verbandsseite alles dafür getan wird, dass die SKN-Bestrebungen im Nachwuchs scheitern. Da steht nicht im Fokus, worum's eigentlich geht.

Worum geht's denn?

Scharner: Dass wir Talente bestmöglich ausbilden und zu Fußballprofis machen. Und beim Konflikt zwischen SKN und Fußballverband geht's um persönliche Befindlichkeiten der handelnden Personen. Ich würde beiden Parteien den Weg zu einer Schlichtungsstelle oder einem neutralen Schiedsgericht empfehlen.

Speziell an Ihrem Engagement beim SKN war auch, dass Ihr Sohn Benedict Profi beim SKN ist ...

Scharner: Stimmt und da muss ich gleich was loswerden: Ich hatte als Jugendleiter null Einfluss darauf, ob und wie viel Benny spielt. Das wurde mir auch teilweise unterstellt. Im Gegenteil, ich glaube sogar, dass er es aufgrund dessen schwerer hatte. Klar bin ich als Vater und Fußballexperte der Meinung, dass er es verdient hätte, mehr zu spielen. Ich habe aber immer versucht, das von meiner Funktion als Jugendleiter zu trennen.

Ich bin ehrlich dankbar dafür, was ich beim SKN auf Funktionärsebene für Erfahrungen sammeln durfte. Das hat mir aber auch gezeigt, dass ich bei meiner Spieler-Agentur „Lighthouse“ gut aufgehoben bin. Dort betreuen und begleiten wir Fußballtalente auf dem Weg zum Profifußball individuell.