Munteres Duell bleibt ohne Sieger

Kapfenberg - Amstetten 1:1. Die Gäste aus Amstetten beginnen mit dem Anstoß und können in den Anfangsminuten mehr Ballbesitz und Spielanteile verzeichnen. Immer wieder befindet sich der SKU in der Vorwärtsbewegung, im letzten Drittel fehlt vorerst aber die Genauigkeit, der letzte Pass findet meist keinen Abnehmer. Nach fünf Minuten kommen auch die Hausherren erstmals in die gegnerische Hälfte, aber auch da fehlen die genauen Zuspiele. Ein Schussversuch aus knapp 25 Metern von Kapitän Mario Grgic geht nach 13 Minuten am Tor der Gäste vorbei. Richtig gefährlich wird es nach 23 Minuten im Strafraum der Gäste. Eine Flanke aus dem linken Halbfeld landet genau bei Matthias Puschl, der den Ball direkt abnimmt, jedoch aus knapp fünf Metern am Tor vorbeischießt. Auf der Gegenseite wird es ebenso brenzlig: Eine Flanke von Marco Stark köpft Stefan Feiertag aus kurzer Distanz jedoch über das Gehäuse.

KSV belohnt sich

Auf beiden Seiten fehlen nun die zündenden Ideen. Nach 31 Minuten passiert jedoch den Hausherren fast ein folgenschwerer Fauxpas: Ein ungefährdeter Rückpass überrascht den Tormann, der den Ball bei der Annahme nicht gut kontrollieren kann und dabei beinahe im eigenen Tor versenkt. Aus dem folgenden Eckball kann Amstetten kein Kapital schlagen. Mit dem Führungstreffer belohnen sich dann die Hausherren. Eine Flanke von der rechten Seite kommt in den Strafraum, wo die Tobias Mandler sträflich allein gelassen wird, mit einem Haken in Schussposition kommt und via Innenstange zum 1:0-Pausenstand trifft.

Druck wird sofort belohnt

Die Gäste starten druckvoll aus der Pause, bis zur ersten Großchance dauert es jedoch zehn Minuten, doch die sollte sofort zum Torerfolg führen. Peter Tschernegg bringt die Flanke von der rechten Angriffsseite direkt auf Stefan Feiertag, der den Ball platziert per Kopf ins Eck zum 1:1 setzt. Die Partie plätschert in weiterer Folge so dahin, nach 68 Minuten entsteht dann wieder einmal Gefahr im Strafraum der Gäste, Goalie Verwüster sichert den Ball jedoch ohne Probleme. Auf der Gegenseite bietet sich für Amstettens Stefan Feiertag die Gelegenheit, der Ball geht jedoch in Richtung Kapfenberger Nachthimmel. Einen weiteren Versuch per Freistoß von Sebastian Dirnberger in der 87. Minute kann der Kapfenberger Tormann sichern. In den letzten Minuten geht es noch hin und her, zum Torerfolg sollte es jedoch für beide Teams nicht mehr reichen.

KSV 1919 - SKU ERTL GLAS AMSTETTEN 1:1 (1:0).

Torfolge: 1:0 (39.) Mandler, 1:1 (55.) Feiertag.

Gelbe Karten: Mandl (90., Foul) bzw. Tschernegg (52., Foul).

Kapfenberg: Giuliani; Grgic (85. Bajrektarevic), Zikic (57. Walchhütter), Amoah, Puschl; Pichorner, Grosse (69. Hassler), Lucho (85. Koné); Mandler, Miskovic, Heindl.

Amstetten: Verwüster; Deinhofer (77. Rosenbichler), Dirnberger, Offenthaler, Kurt; Leimhofer, Stark, Tschernegg, Weixelbraun (69. Diomande); Mayer, Feiertag.

Stadion Kapfenberg, 520 Zuschauer, SR Alain Sadikovski.