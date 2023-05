Pleite in Kapfenberg – SKN nutzt Linz-Umfaller nicht

Kapfenberg - St. Pölten 2:1. Weil Lokalrivale Horn am Freitag mit einem wahren Husarenstück Tabellenführer Blau-Weiß Linz alle drei Punkte klaute, hatte es der SKN plötzlich wieder in der eigenen Hand Meister zu werden. Dafür notwendig: Drei Siege aus den letzten drei Spielen.

Aufgabe eins stellte sich den St. Pöltnern in Kapfenberg. Und die war schwer. Die Obersteirer waren vor dieser Partie seit neun Spielen ungeschlagen, holten im Kalenderjahr 2023 mehr Punkte als die Wölfe. Die Mannschaft von Trainer Abdulah Ibrakovic zeichnet eine gute Defensivstruktur, einhergehend mit sehr giftigem Zweikampfverhalten aus. Und das bekamen auch die St. Pöltner von der ersten Minute an zu spüren. Zudem beschränkten sich die Hausherren nicht nur aufs Verteidigen, sondern wagten sich auch in die Offensive.

Früher Warnschuss von Kapfenberg-Stürmer Grosse

In der 9. Minute gab Stürmer Mark Grosse einen ersten Warnschuss ab. Erst setzte er sich nahe der Cornerlinie gegen Julian Keiblinger durch, um dann aus spitzem Winkel ein Geschoß abzufeuern – Stange!

Steirer gehen per Elfer in Führung

Ganz aus dem Nichts kam die Kapfenberger Führung nach 17 Minuten jedenfalls nicht, auch wenn die St. Pöltner kräftig dabei mithalf. Torhüter Franz Stolz kam nach einem Eckball zu spät, David Heindl war als Erster am Ball und spürte dann die Fäuste des Keepers – Elfmeter. Und den gab’s zurecht. Christoph Pichorner verwertete sicher zur 1:0-Führung.

St. Pölten gleicht per Elfer aus

Um den SKN musste man sich in dieser Phase ernsthafte Sorgen machen, denn den Wölfen fiel rein gar nichts ein, um offensiv gefährlich zu werden. Zurück ins Spiel brachte sie der Kapfenberger Goalie und Schiedsrichter Daniel Pfister, der nach einer vollkommen unnötigen Attacke von Christopher Giuliani an Daniel Schütz erneut auf den Elferpunkt zeigte. Julian Keiblinger glich sicher zum 1:1 aus.

Danach brachte der SKN das Geschehen besser unter Kontrolle, hatte Übergewicht und zahlreiche Eckbälle, strahlte aber kaum Torgefahr aus.

SKN kann sich nach der Pause nicht steigern

Zäh blieb es auch nach der Pause. St. Pölten wirkte gehemmt und jedenfalls nicht so, wie eine Mannschaft, die mit einem Sieg die Tabellenführung übernehmen könnte. Fast lethargisch spielten die Wölfe ihre Pässe, die immer fehlerhafter wurden. Und auch im Defensivverbund war der SKN alles andere als hellwach. Nach einem Einwurf ließen die St. Pöltner Kapfenberg-Stürmer Mark Grosse gewähren, der packte Innenverteidiger Christian Ramsebner ein und traf mit links genau ins lange Kreuzeck (64. Minute).

Wieder lag der SKN zurück. Und diesmal sollten die Kapfenberger den St. Pöltnern kein Geschenk mehr machen, das sie zurück in die Partie bringen sollte. Im Gegenteil, Kapfenberg war lange dem 3:1 näher als St. Pölten dem Ausgleich. Bei einem Abschluss von Mohamed Kone brannte es im St. Pöltner Strafraum lichterloh.

GAK hat jetzt alle Trümpfe in der Hand

In den Schlussminuten gab’s noch einmal ein zartes Aufbäumen, so etwas wie eine Schlussoffensive der St. Pöltner. Halbchancen der eingewechselten Rio Nitta und Yacouba Silue waren aber die zu magere Ausbeute.

Der Sieg der Kapfenberger war letztlich nicht unverdient. Sie leisteten damit Schützenhilfe für ihre steirischen Landsleute aus Graz. Neuer Tabellenführer ist jetzt nämlich der GAK, der von Umfallern von Blau-Weiß Linz und eben St. Pölten abhängig war, diese bekam und auch nutzte. Mit Siegen gegen Amstetten und Dornbirn sind die Rotjacken Meister.

Statistik

SV KAPFENBERG – SKN ST. PÖLTEN 2:1 (1:1).

Torfolge: 1:0 (17.) Pichorner (Elfmeter), 1:1 (24.) Keiblinger (Elfmeter), 2:1 (64.) Grosse.

Gelbe Karten: Zikic (38., Unsportlichkeit), Gross (80., Foul); Montnor (38., Unsportlichkeit), Carlson (43., Foul), Nitta (62., Foul), Monzialo (86., Foul), Scharner (90., Foul), Stolz (90., Kritik), Bauer (96., Foul).

Kapfenberg: Giuliani; Walchhutter (89. Ajrektarevic), Pichorner, Heindl, Vasquez, Szerencsi; Puschl, Zikic (63. Mohamed Kone), Miskovic; Amoah, Grosse (93. Dimmel).

St. Pölten: Stolz; Bauer, Ramsebner, Carlson; Keiblinger, Barlov (67. Monzialo), Messerer, Schütz (56. Scharner), Salamon (67. Morou)); Montnor (75. Silue), Hartwig (56. Nitta).

Franz-Fekete-Stadion, 1.100 Zuschauer, SR Pfister.