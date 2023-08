SKN im Schongang zum Sieg

Kapfenberger SV - SKN ST. Pölten 0:3. Zweimal traten die St. Pöltner seit dem Abstieg aus der Bundesliga in Kapfenberg an und zweimal zogen die Wölfe den Kürzeren. Besonders bitter: Das 1:2 im Mai kostete dem SKN die Titelchance. Auch diesmal waren die Vorzeichen nicht die besten. St. Pölten reiste mit einer Niederlage im Gepäck in die Obersteiermark, wollte nach dem 0:1 gegen Liefering aber sofort wieder in die Spur finden.

Mit Routine zum Sieg

Dafür sollte vor allem eine geballte Ladung an Routine sorgen. Stefan Thesker (32), Marc Stendera (27) und Bernd Gschweidl (27) standen erstmals in dieser Saison in der St. Pöltner Startelf und auch Daniel Schütz (32) schaffte es erstmals in den SKN-Kader. Zwei der drei Neuen sollten ihre Aufstellung schon in der 10. Minute rechtfertigen: Stendera kam 30 Meter zentral vor dem Kapfenberger Tor an den Ball und chippte die Kugel ideal über die Verteidigungslinie in den Lauf von Gschweidl, der legte für Dario Tadic ab – Tor! Schön anzuschauen und ganz klar so geplant, denn der Chip hinter die tief stehende Kapfenberger Fünferkette war absolutes Stilmittel im Spiel der Wölfe.

Zwei Chips, zwei Tore

Und den beherrscht nicht nur Stendera, sondern auch Ritzmaier. Der Neuzugang, der nach acht Minuten bereits die Latte getroffen hat, hob die Kugel in der 28. Minute auf den durchgelaufenen Andree Neumayer. Der St. Pöltner Mittelfeldspieler profitierte vom zögerlichen Herauskommen von Kapfenberg-Keeper Richard Strebinger. Neumayer hob den Ball Richtung Tor, wo Gerhard Dombaxi die Kugel aus kurzer Distanz über die Linie drückte.

Kapfenberg vor der Pause abgemeldet

Vor, zwischen und nach den beiden Treffern spielte St. Pölten seine Routine aus, ließ Ball und Gegner geschickt laufen und machte sich damit die brütende Hitze zum Verbündeten. Kapfenberg strahlte lediglich bei den wenigen Standardsituationen im Ansatz Gefahr aus. Ein geblockter Schuss des Brasilianers Guedes war die magere steirische Offensiv-Ausbeute vor der Pause.

Gschweidl zog KSV den Stecker

In der ersten Viertelstunde nach der Pause legte es Kapfenberg deutlich mutiger an, ging früher ins Pressing und brachte St. Pölten ab und an in Bedrängnis. Ein knapper Fehlschuss von Guedes in der 52. Minute hätte noch einmal Spannung in die Partie bringen können. Die war spätestens nach 63 Minuten dahin. Da zog Gschweidl im Zentrum einen Sprint an, zog ab und traf nur die Stange. St. Pölten kam aber gleich wieder an den Ball und da stand Gschweidl nach Stendera-Vorlage im Strafraum goldrichtig und traf volley mit links zum 3:0.

Danach schonten die St. Pöltner Kräfte. Besonders, nachdem Guedes nach einem Foul an Ramsebner Gelb-Rot sah (80. Minute). Der SKN spielte nicht mehr mit der letzten Entschlossenheit auf den vierten Treffer. Bei einem Schuss von Christoph Messerer nach Schütz-Ablage, wäre er trotzdem beinahe gefallen (77.).

Bemerkenswert: St. Pölten glänzte nicht, spielte lediglich seinen Stiefel runter und gewann trotzdem ungefährdet in Kapfenberg.

Stimme zum Spiel

SKN-Trainer Stephan Helm: „Es ist nicht leicht in Kapfenberg. Das ist eine richtig ungute Mannschaft, die permanent versucht, dich in Zweikämpfe und kleine Nickligkeiten zu verwickeln. Wir haben uns dem aber gut entzogen, indem wir den Ball laufen ließen. Natürlich war auch der Spielverlauf auf unserer Seite. Wir sind mit der zweiten gefährlichen Offensivaktion in Führung gegangen und waren auch danach sehr effizient. Zweite Halbzeit hätten wir es in Phasen besser machen können. Wir haben noch viel Luft nach oben, waren aber sehr konzentriert.“

Statistik

SV KAPFENBERG – SKN ST. PÖLTEN 0:3 (0:2).

Torfolge: 0:1 (10.) Tadic, 0:2 (28.) Dombaxi, 0:3 (63.) Gschweidl.

Gelbe Karten: Guedes (36., Foul), Mandler (70., Foul), Miskovic (85., Foul); Keiblinger (57., Kritik).

Gelb-Rote Karte: Guedes (80., Foul).

Kapfenberg: Strebinger; Szerencsi (46. Wippel), Pichorner, Vasquez (46. Leimhofer), Heindl, Seidl (73. Hassler); Thalyson (73. N’Zi), Miskovic, Mandler; Puschl (56. Murza), Guedes.

St. Pölten: Stolz; Ramsebner, Thesker, Carlson; Keiblinger (66. Monzialo), Neumayer, Stendera (66. Messerer), Dombaxi; Ritzmaier (73. Schütz); Gschweidl (66. Barlov), Tadic (88. Nitta).

Franz-Fekete-Stadion, SR Jäger.