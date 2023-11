Spielerpass-Cup macht wieder in St. Pölten Station

Der Anpfiff naht! Und einmal mehr steht der NÖ-Landeshauptstadt ein ganz besonderes Turnier ins Haus. Der SPIELERPASS CUP presented by Sportland Niederösterreich geht am Samstag, 11. November, im SPORTZENTRUM Niederösterreich ab 12.30 Uhr in seine sechste Runde. Bei Österreichs größtem Hallenfußballturnier für Menschen mit Behinderungen werden Comedian Gernot Kulis, Social-Media Star Satans Bratan, Ex-Teamspieler Stefan Maierhofer, Bundesliga-Schiedsrichterin Sara Telek und Austria-Legende AlexanderGrünwald sich in den Dienst der guten Sache stellen und die Partien “unparteiisch” pfeifen.

250 Kicker im Sportzentrum am Ball

Schon jetzt kann man sich auf lustige und unvergessliche Momente freuen. Zumal in diesemJahr rekordverdächtig viele Fußballbegeisterte aus fünf Bundesländern an den Start gehen. Unter dem Motto „Spielfreude für alle“ lockt die Fußballbegeisterung heuer über 20Teams aus fünf Bundesländern, so viele wie nie noch zuvor, in die niederösterreichischeLandeshauptstadt. Über 250 TeilnehmerInnen mit Behinderungen zwischen 7 und 60 Jahrenwerden sich in 5 unterschiedlichen Klassen messen.

„Seit unserer Premiere im Jahr 2017 hatsich die Teilnehmeranzahl mittlerweile verfünffacht. Für viele Teams ist der SPIELERPASSCUP das Fußball-Highlight des Jahres,“ freut sich Organisator Nikolas Karner auf das großeFußballfest der Herzen.

Premiere für Spielerpass Kids Cup

Ein Novum wird 's in St. Pölten geben - nämlich die Premiere des SPIELERPASS KIDS CUP für Kinder mit Behinderungen. Dabeikommt es erstmals zu einem „kleinen“ Wiener Derby zwischen Rapid und Austria Wien. Einer der mit unterschiedlichen Derbys seine Erfahrungen gemacht, ist SPIELERPASS-Botschafter Stefan Maierhofer. Er ist seit der Geburtsstunde bei jedem SPIELERPASS CUP mit vielEngagement und Herzblut dabei.

Der Major: „Der SPIELERPASS CUP beweist seit Jahren, dass sich Sportpositiv auf viele verschiedene Lebensbereiche von allen Menschen auswirkt. Es freut michsehr, dass gerade mit mit diesem Turnier Fußballträume erfüllt werden und dabei gleichzeitigdas Bewusstsein für Inklusion nachhaltig gestärkt wird.”

Profitipps von Sara Telek

Damit sich Kult-Comedian Gernot Kulis und Social-Media Durchstarter Satans Bratan, bekannt aus der TV-Sendung “Forsthaus Rampensau” , auch „unparteiische“ Tipps & Tricksholen können, konnte mit Sara Telek , Österreichs erster weiblichen BundesligaSchiedsrichterin, ein wahres Schiri-Talent gewonnen werden.

Ein besonderes Schmankerl wird auch dieses Jahr das bereits legendäre Pausenspiel sein.Hierbei dürfen sich die Zuschauer auf das Blitzturnier mit den ehemaligen Profi-Kicker rundum Austria-Ikone Alex Grünwald, Marco Stark und die Ex-Rapidler Stefan Maierhofer, Thomas Hinum und Florian Sturm freuen. Unterstützung erhalten sie von den SalzburgerFutsal Bundesliga Kickern von FC Inter Klessheim.

