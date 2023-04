Admiras Kuriosum

Werbung

Statistiken sind immer so eine Sache. Einerseits ist klar: Die Admira hat die schlechteste Auswärtsbilanz seit 21 Jahren. Mit sechs Punkten rangieren die Südstädter in der Auswärtstabelle am Tabellenende.

Auf den zweiten Blick ist das Warum dahinter aber ein Rätsel. Weil die Admira mit ihren elf Auswärtstoren im Vergleich in guter Gesellschaft ist. Horn hat zwölf erzielt, die Vienna ebenfalls elf. Beides Teams, die weit weg vom Abstiegskampf sind, oben mitmischen.

Und bei den erhaltenen Gegentreffern? Da ist die Admira mit 17 Toren in der Ferne vergleichsweise im Mittelfeld aufgestellt.

Dennoch liegt die Admira in der Auswärtstabelle am Ende, muss sich deswegen auch in der Gesamttabelle weiterhin Abstiegssorgen machen. Obwohl es zu Hause gut läuft, die Südstädter da ein Top Vier-Team wäre. Die Admira und die Statistik – ein Kuriosum.