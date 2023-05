Besondere drei Punkte

Wieso einfach, wenn es auch schwierig geht? 2:0 vorne, dann 2:2 und auch noch eine Gelb-Rote Karte, nur um dann noch furios mit 5:2 in Unterzahl zu gewinnen. Die Dramtik hatte die Admira beim Auswärtssieg bei Sturm II auf ihrer Seite.

Es war in der Ferne erst der zweite Saisonsieg. Es wurden fünf Treffer erzielt — so viele wie in allen Rückrundenspielen zuvor. Es war der erste Sieg von Tommy Wright in seiner Ära.

Alles wichtig. Doch vor allem ein Aspekt gibt den Südstädtern für die letzten vier Spiele Auftrieb. Der Erfolg zeigt, dass die Mannschaft voll intakt ist. Denn viele Teams hätten ihren Kopf nach der verspielten Führung und einem Mann weniger in den Sand gesteckt. Es zeigt, dass Tommy Wrights Arbeit Früchte trägt.

Arbeit, die noch nicht erledigt ist. Wright weiß, dass sich seine Mannschaft nach einem Erfolgserlebnis sehnte. Er erlaubte seinen Jungs zu feiern, fordert in der Trainingswoche aber wieder volle Konzentration. Aus der Euphorie soll kein Übermut werden.