Das doppelte Sorgenkind

Der SV Horn steht einmal mehr vor einer ungewissen Zukunft. Geschäftsführer Andreas Zinkel wird Stand jetzt mit Ende September, Chefscout Peter Kastanek per sofort den Verein verlassen. Beide haben bei Lichte betrachtet einen Top-Job abgeliefert und den Klub mit bescheidenen Mitteln im Spitzenfeld der 2. Liga etabliert.

Jetzt müssen die Waldviertler kleinere Brötchen backen. Besser dem seriös ins Auge zu blicken, als finanziell vollends zu kollabieren. Mit Überresten aus dem Vorjahreskader und einigen Talenten, die von der zweiten Mannschaft hochgezogen werden, geht's in der 2. Liga vom ersten Spieltag an um den Klassenerhalt.

Apropos zweite Mannschaft: Die wurde ja jüngst vom NÖ Fußballverband von der 1. Klasse in die 2. Landesliga Ost versetzt. Wie die Horner dort in Anbetracht der Umstände eine konkurrenzfähige Truppe an den Start bringen wollen, bedarf einer Menge Fantasie. Der sofortige Abstieg der Horn Amateure würde einige Verbandsfunktionäre jedenfalls in Erklärungsnot bringen.