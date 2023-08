Das Risiko spielt mit

Fußball kann ganz schön paradox sein. Da will einer gar nicht schießen und trifft trotzdem – so gesehen bei Joel Dombaxis Zaubertor gegen den FAC. Und da ist auch noch der St. Pöltner Kader: Einerseits zu groß, andererseits zu klein. Ganz schön verwirrend, oder? Der SKN versucht, in den letzten Transfertagen noch Klarheit reinzubringen. Aktiv kann der Klub aber erst werden, wenn sich auf der Abgangsseite etwas tut.

Im Mittelfeld wie auch in der Abwehr sind die Wölfe enorm gut besetzt, sowohl in Sachen Quanität als auch in Sachen Qualität. Sollten alle drei Spitzen fit sein, gilt das auch für den Sturm. Aber nur dann – ein oder zwei Ausfälle wären nur schwer zu kompensieren. Und könnten sich fatal auf die St. Pöltner Titelambitionen auswirken.

Einerseits will man den Kader nicht noch weiter aufblähen, andererseits stünde ein vierter (junger) Stürmer dem Aufgebot gut zu Gesicht. Eine einfache Lösung? Nicht in Sicht. Momentan schaut's nach der Risikovariante aus...