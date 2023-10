Eines muss man dem SV Stripfing lassen, er bringt einen regelmäßig zum Staunen. Das kann positiv sein, wie im Fall des Höhenflugs in Liga zwei. Oft aber auch negativ, wie beim Deja-vu in der Jugendabteilung: nach Thomas Schuller im Juni ging nun mit Günter Ehritz erneut der führende Kopf, weil es ihm an Unterstützung und Kommunikation fehlte.

Klar: In einem 300-Einwohner-Ort wie Stripfing eine Jugend aufzustellen, die nachhaltig die Bundesliga-Kriterien erfüllt, ist von Haus aus ein Himmelfahrtskommando und selbst mit so manchem Kniff kaum machbar. Nur: Stripfing kannte die Kriterien schon lange und hatte viele Jahre Zeit, Lösungen vorzubereiten. Das wurde offensichtlich verpasst. So muss nun erneut eilig herumgedoktert und der nächste Heilsbringer gefunden werden, der Kinder und Eltern an Bord hält, obwohl diese ständig ihren Ansprechpartner verlieren. Dabei sind diese eine Art Gold für den Verein. Wird ihre Gunst verspielt, wackelt die Lizenz – da können die Profis noch so viel gewinnen.