Die Reise ins Ungewisse

Der SV Stripfing zieht am Freitag in einen elitären Kreis des Bezirks Gänserndorf ein. Ein Spiel in der zweithöchsten Spielklasse bestritten nur Hohenau, Marchegg und Untersiebenbrunn. Mit dem Auftritt bei der Admira macht Stripfing das Trio zu einem Quartett.

Anders ist es freilich schon. Glaubt man Internetportalen wie „Austrian Soccer“ oder „Transfermarkt“, kamen beim ersten Heimspiel Hohenaus im Jahr 1950 1.500 Leute, bei Untersiebenbrunn 1999 knapp 2.000. Zur Marchegg-Premiere 1964 findet sich keine Zuschauerzahl, den 1:0-Sieg im Cup-Achtelfinale gegen die Austria sollen im selben Jahr aber 5.000 gesehen haben.

Ob auch Stripfing annähernd so eine Begeisterung entfachen kann, muss man erst beweisen. So lange in Wien gekickt wird, ist das wohl auszuschließen. Spannend ist also nicht nur, wie man sportlich in Liga zwei ankommt, sondern auch wann in Stripfing die Bagger anrollen und wie es drumherum weitergeht. Der Freitag ist historisch, aber auch ein Zwischenstopp auf der Reise ins Ungewisse.