Doppelt wichtig

Ein Sieg tut immer gut. Im Falle des SV Stripfing ist der erste Dreier in der neuen Saison – der gleichzeitig auch erste volle Erfolg der Vereinsgeschichte im Profifußball ist – besonders schmackhaft.

Nicht nur, dass man nach zwei Niederlagen schon ein wenig mit dem Rücken zu Wand stand, der Druck von Woche zu Woche ohne Punkte größer wurde, stand dann auch noch ausgerechnet Bundesliga-Absteiger Ried vor der Türe. Was man dann am Freitag am FAC-Platz sah, überraschte: Der Regionalliga-Aufsteiger dominierte die Oberösterreicher über viele Phasen des Spiels und belohnte sich am Ende auch mit einem Sieg.

Der könnte in Hinblick auf die kommenden Aufgaben Gold wert sein, denn mit Amstetten und Horn stehen zwei Duelle an, die die Stripfinger Kragenweite haben. Mit dem Wissen, in der Liga angeschrieben zu haben, spielt es sich noch leichter. Deshalb war der Premierenerfolg des SVS auf mehreren Ebenen wichtig.