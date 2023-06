Den Versuch, die Verbandsspielerregelung in NÖ zu kippen, muss der SKN St. Pölten teuer bezahlen. Zumindest in erster Instanz: Da setzte es für die Wölfe die (erwartete) Strafverifizierung samt Geldstrafe. Und als Draufgabe vier Monate Sperre für vier SKN-Verantwortliche. Der Eindruck liegt nahe, dass ein Exempel statuiert werden sollte. Die Debatte (auch mit dem NÖFV) um den Verbandsspieler gibt's ja seit vergangenem Winter, der dritte Nichtverbandsspieler wurde nicht wegen eines Wettbewerbsvorteils gebracht, sondern – dem Tipp des ÖFB folgend – um einen Anlassfall zu schaffen, die von den Wölfen ungeliebte NÖ-Regelung in Wien überprüfen zu lassen. Angesichts dieser Vorgeschichte griff das Gremium ganz schön tief in den Schmalztopf. Eintunken lassen sich die St. Pöltner aber nicht.

Der SKN steckt nicht auf. Mittlerweile geht's wohl ums Prinzip. Dass man dabei dem größten Landesverband nach dem AKA-Zwist nochmal auf die Zehen steigt, nimmt der SKN in Kauf.