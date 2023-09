Sechs Spiele und lediglich ein Zähler. Die Bilanz von Ex-SKU-Amstetten-Trainer Jochen Fallmann sieht nicht positiv aus. Da war es am Ende nur die logische Konsequenz, dass die Verantwortlichen des SKU einen neuen Impuls setzen wollten.

Ob es am Ende dann immer der Trainer sein muss? Zumindest ist dies die einfachste Lösung. Denn eine gesamte Mannschaft auszuwechseln ist nur schwer möglich. Obwohl da der eigentliche Hund für den schlechten Saisonstart beim SKU liegt. Denn die Mostviertler wechselten im Sommer fast die gesamte Mannschaft aus. Nicht auf einen Schlag, sondern von Woche zu Woche. In der kurzen Sommervorbereitung blieb Fallmann nicht genug Zeit, um ein Team zu formen. Dies soll nun Patrick Enengl gelingen. Der 29-Jährige passt zumindest zum Vereinsprofil: Aus der Region und aufstrebend. Dennoch ein mutiger Schritt vom SKU, nicht auf einen arrivierten und in der Liga anerkannten Fachmann zu setzen, sondern auf Jugend forscht.