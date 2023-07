Ein Zeichen für Jugend

Es ist ein deutliches Signal, welches Neo-Sportdirektor Peter Stöger mit den jüngsten Trainerbestellungen ausgesendet hat. Auf der einen Seite Gerhard Fellner bei den Panthers, auf der anderen Seite Harald Suchard bei der U18.

Nämlich ein Zeichen, dass Stöger bei den für die Talenteförderung vielleicht wichtigsten Mannschaften keine Kompromisse eingeht und für die Schnittstelle zum Profifußball zwei Top-Trainer engagierte.

Gerade diese Schnittstelle bekam nach dem Juniors-Aus im Vorjahr ein Leck. Weil die kontinuierliche Ausbildung nicht garantiert werden konnte. Ein Leck, dass Stöger nicht nur provisorisch, sondern nachhaltig repariert hat.

Wie wichtig die Nachwuchsarbeit in der Südstadt ist, wird gebetsmühlenartig wiederholt. Richtig zu spüren war das in den letzten Jahren aber dennoch nicht. Es sind zwei Trainerentscheidungen, die nicht nur Lippenbekenntnisse sind, sondern beweisen, dass die Admira wieder ihrem Ruf als Ausbildungsverein gerecht werden will.