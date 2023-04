Eine Frage der Nerven

Werbung

Die Top Drei trennen gerade einmal zwei Punkte. Schon die nackten Zahlen zeigen: Das Titelrennen in Österreichs zweithöchster Spielklasse ist nichts für schwache Nerven. Und auf die mentale Komponente wird‘s letztlich ankommen. Die Nerven spielten zuletzt allen einen Streich. Der SKN kam in Lafnitz über ein 2:2 nicht hinaus, Blau-Weiß Linz patzte bei den Jungveilchen.

Am stabilsten scheint in der Rückrunde noch der GAK (15 Punkte aus sechs Spielen). Leader St. Pölten spürt den Atem der „Rotjacken“ im Nacken. Zumal der Auftritt in Lafnitz den SKN-Verantwortlichen Recht gegeben hat. Dass dem Team – zumal ohne Schlüsselkräfte wie Ramsebner und Conte – Reife und Routine fehlen, war offenkundig. Kein Wunder, wenn das Durchschnittsalter der ersten Elf bei 22 Jahren liegt.

Verbal Druck von den Youngsters zu nehmen macht Sinn. Stress machen sich die Kicker ohnehin selbst genug.