Eine Liga als Todeszone

Weil in der Bundesliga vor dem letzten Spieltag bereits fast alle Entscheidungen gefallen waren, stand am Wochenende die 2. Liga im Fokus. Ein seltener Moment im Scheinwerferlicht, der für Glanz im Titel- und Abstiegsrennen sorgte.

Gegen die vielen schattigen Stellen der Liga kommt dieses Blitzlicht aber nicht an. Die 2. Liga hat ein historisches Problem: Sie ist die Schnittstelle vom Amateur- zum Profifußball. Das birgt Herausforderungen Sonderzahl. Und die sind durch die Ligareform samt Aufstockung vor vier Jahren größer denn kleiner geworden.

Das Hauptproblem: In der 2. Liga ist Profifußball langfristig schwer finanzierbar. Indizien dafür: Wenige Vereine drängen aus den Regionalligen nach oben. Viele Vereine wollen am besten heute eine Etage höher in die Bundesliga, wo Fernseh- und andere Gelder sprudeln.

Man kann's auf einen Punkt reduzieren: Eine Liga, in der die meisten ihrer Vereine nicht spielen wollen, weil sie sie für existenzgefährdend halten, hat keine Daseinsberechtigung.