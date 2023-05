Erwartungen nieder halten

In der Wirtschaft gibt es das Minimalprinzip. Dabei soll ein vorgegebenes Ziel mit minimalem Aufwand erreicht werden. Mit jenem Prinzip wird sich auch der SKU Amstetten in der neuen Saison noch mehr vertraut machen. Schon seit Wochen wird davon geredet, dass der Gürtel enger geschnallt werden muss. Dabei soll nicht nur am Kadersektor gespart werden, sondern auch im Umfeld. Mit geringerem Budget muss jeder Sommertransfers ein Volltreffer werden, um wieder in die derzeitigen Gefilde vorzustoßen. Denn unter Trainer Jochen Fallmann ist man bereits zum dritten Mal zumindest unter den Top-Fünf der Liga.

Das schürt natürlich auch bei den Anhängern höhere Erwartungen. Doch wenn sich der SKU nun mehr als Sprungbrett für junge Spieler etablieren will, dann müssen auch Erwartungen im sportlichen Bereich zurückgeschraubt werden. Dann heißt das Ziel: mit minimalem finanziellen Aufwand schnell einen Mittelfeldplatz zu erreichen.