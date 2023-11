Footballer füllen Stadion

Das EM-Finale im American Football zwischen Österreich und Finnland war eine Riesensache. Der hochüberlegene 28:0-Sieg, das (fast) ausverkaufte Stadion, die hochsympathisch positive Grundstimmung – all das war Werbung für St. Pölten und das Sportland Niederösterreich.

Was noch bleibt? Die Frage, warum dieses Stadion solche Feste seit seiner Eröffnung 2012 so selten erlebte. Jetzt ist schon klar, dass Platzhirsch SKN St. Pölten nicht am Samstag gegen Dornbirn mit Pyrotechnik-Show, Cheerleaders und Blaskapelle um die Ecke kommen kann. Das passt bei einem EM-Finale, nicht aber bei einem 2. Liga-Spiel. Und trotzdem: Wie es die Football-Gemeinde schaffte, ihr Team und sich selbst zu feiern, war beeindruckend.

Klar ist übrigens auch, dass das nicht am sportlichen Niveau des Gebotenen liegt. Der Weg vom Football-Nationalteam zur NFL – der Ankerpunkt in der Sportart – ist garantiert weiter als jener im Fußball von der 2. Liga zur Champions League.