Geänderte Tonart

Neue Saison, neuer Ton: War vor wenigen Monaten das Wörtchen Meister in St. Pölten noch tabu, gehen die Landeshauptstädter jetzt weit offensiver mit den eigenen Ansprüchen um. 2024, spätestens 2025, soll die Meisterschale in St. Pölten landen. Das hat nichts mit Großspurigkeit zu tun, sondern mit der Realität zu tun. Ewig lässt sich dieser Aufwand in Liga zwei nicht finanzieren. Und ewig wird man auch Wolfsburg nicht bei Laune halten.

Denn wirklich profitieren können die Niedersachsen nur von einem Kooperationsklub in der heimischen Bundesliga. In Liga zwei ist der SKN nicht viel mehr als eine „Sparkassa“ für den VfL. Auch deshalb wird nicht mehr tiefgestapelt. Die Transferaktivitäten von Tadic bis Stendera und Neumayer unterstreichen die St. Pöltner Verbaloffensive. Der SKN stellt mittlerweile eine gestandene Truppe, keine „Jugend forscht“-Abteilung. Und mit diesem Kader ist der Titel längst kein „Nice to have“ mehr, sondern eine mittelfristige Notwendigkeit.